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社論》台灣日益嚴峻的內外挑戰

2024/08/05 05:30

賴清德總統就職以來，內部面臨藍白推動國會擴權與合力對抗綠營的動盪、外部則有中國擴大軍事、經濟脅迫的地緣政治危機，以及美國年底總統大選可能對美台、兩岸形勢的影響。此外，原本表現亮麗的台股，受到對台灣晶片有嚴重偏見，而大放厥詞的川普衝擊，近日大幅回檔，賴清德就職後的兩千多點漲幅幾乎已一筆勾銷，而且不知底部何在。

賴清德承接小英執政的政治資產，原來可以風平浪靜的航向希望之地。然而，政黨生態卻出現翻轉，賴清德固然在大選中勝出，但國會並未過半，反而是藍加白不但席次過半，令人費解的，以斥責藍綠起家，標榜新政治的民眾黨，竟然可以與國民黨盡棄前嫌、無縫接軌，不但合推擴權法案，更幾乎全面封殺民進黨的提案。據統計，立院首個會期總計通過五十五個法案，只有十八個議案是由政府提出，形成行政院成為「立法院執行局」的怪現象。未來，只要藍白繼續這種「順我者昌，逆我者亡」的運作模式，行政院將會陷入受制於立法院狀態。尤有甚者，藍白的國會擴權已遭大法官會議裁定「暫停適用」，但藍白仍進行反撲，意圖取得立法院獨尊局面。即將召開的憲法法庭大辯論，能否阻止這股逆流，備受期待。

此外，藍白自認加起來擁有六成民意，一再貶低賴總統只有四成民意，不但在立法院蠻橫對抗民進黨，且對任何不利於他們的案件，皆抹黑為政治迫害。這在近日藍白對一些涉貪官司的反應最為明顯。民進黨前桃園市長鄭文燦被收押，還沒有起訴，藍白立刻要求嚴辦，並把它渲染為民進黨的派系內鬥，各種荒誕不經的說法四處流竄。然而，一旦自家人涉案，藍白就用另一種標準看待︰支持上訴，還其清白。甚至大肆批判司法不公，散播陰謀論，將檢察官、法官，甚至大法官都貼上民進黨「走狗」標籤。可笑的是，司法人員本以法學等專業能力為重，但藍白卻轉移焦點，批評這些人沒有民意基礎，不能代表主流民意。藍白經常叫喊「反貪腐」，真相是只有民進黨員涉及的才是「貪腐」，跟藍白有關的、一律歸咎於政治迫害。藍白價值錯亂，以多數壓抑少數，企圖讓藍白成為實質的執政聯盟。賴政府如何展現政治智慧化解內部的政治動盪，將是執政重要課題。

在外部挑戰上，中國仍是最大、唯一的威脅。習近平修憲意圖成為終身獨裁者，而併吞台灣，完成所謂「祖國完全統一」，則成為合理化其獨攬大權的託辭。中國近三、四十年來國力大增，成為擴張軍備，推動霸權的後援，讓習近平擁有更多對台脅迫的武器。其實，在馬英九時期，習已鋪好了「馬習會」的舞台，企圖將台灣限制在這個框架內，但繼之執政的蔡英文卻採取維持現狀政策，為了不讓中共找到台獨的藉口發動侵台，她將「中華民國」與「台灣」結合，成為「中華民國台灣」，提出「兩岸互不隸屬」論述，並因台灣的普世價值與強大經濟力，讓台灣逐漸得到國際支持。而延續小英路線的賴清德，更將之發展為「兩國互不隸屬」。兩個論述同樣以維持現狀為核心，但由「兩岸」到「兩國」，等同是戰略模糊變成戰略清晰，使台灣遠離中國邁出一大步。而且，這一大步並不是以台獨為名，而是打著「中華民國」旗幟，來對比「中華人民共和國」，並沒有揚棄兩蔣帶來的招牌，既然中共一直堅持「中國」概念，如何將「中華民國」存在的事實視為台獨？

中共在小英執政時期，等待了八年，卻等不到答卷；如今賴清德不但不接受九二共識，甚至以兩國互不隸屬，將兩岸的距離愈拉愈遠。眼見賴清德對台灣主權的堅持「堅如磐石」，中共則更擴大對台灣的軍事騷擾，每天共機、艦在台灣外圍環繞，而經濟上，則取消ECFA的關稅優惠，也仍禁止觀光客來台。另外，中共海警船也對我漁船任意扣船檢查，對台灣形成全面包抄戰術。中共的作為，屬於一種戰爭邊緣策略，意圖製造擦槍走火的意外，並以此為由對台動武。這是賴政府必須面對的政治事實。

在藍白毀憲亂政與中共加劇政軍經壓力之下，美國大選結果亦為一大變數。在拜登退選後，可能接棒的賀錦麗聲勢大振，與川普幾乎勢均力敵。一旦賀錦麗勝出，延續拜登政策路線的機率大，美台關係比較不會有意外發生。如果是川普重回白宮，對台灣的變數較大，有人形容︰川普討厭中國，但未必喜歡台灣。川普的抗中仍然持續，但爭議點將在關稅的貿易戰範疇，在軍事對抗與協防台灣議題上，是否會採取一種「可交易的孤立主義」路線，不僅是台灣，歐洲、烏克蘭、日、韓等都必須審慎評估，務實看待。總之，賴清德的挑戰，也是台灣的挑戰，而台海穩定攸關以民主與自由貿易為規則所架構的國際秩序。台灣必須與民主陣營緊密合作，對抗專制獨裁，展現維護人類文明的決心，則無論挑戰如何嚴峻，台灣終必可以克服，與自由世界站在一起。

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