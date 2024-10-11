晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「不知道先生」不知道案件還有多少?

2024/10/11 08:30

◎林正二

柯文哲深陷京華城等案，目前遭羈押禁見一個月。台北地檢署原定10月1日第五度提訊柯，但他向台北看守所表示不願出庭應訊。 朱亞虎坦承用政治獻金行賄之後，沈慶京吹口哨一派輕鬆，柯文哲是否已掰不出來好的脫罪理由？竟然直接拒絕出庭應訊！

柯文哲深陷京華城等案，目前遭羈押禁見一個月。（資料照）柯文哲深陷京華城等案，目前遭羈押禁見一個月。（資料照）

柯文哲有權利拒絕法院的審訊嗎？他可以這樣踐踏司法、視國家的法律無物嗎？難道他又要以「不知道」策略延滯、逃避司法的審判嗎？

拒絕出庭 「不知道」策略延滯司法

柯文哲這位「不知道先生」不知道他不知道那麼多事情嗎？ 柯當市長8年，如果連不知道有多少市政事務他都不知道，他幹甚麼市長？竟然還選總統？他連不知道他選總統完全選不上也不知道？ 柯文哲以後還要講多少個不知道，我們不知道，他也不知道，因為他不知道還有多少不利他的事情會爆發出來！

未來幾年柯將不斷跑法院，他還會不斷地講不知道，我們實在不知道甚麼時候他才不會講不知道，大概要等他判刑確定，鋃鐺入獄吧。但我們確實不知道他何時才會入獄？展望未來，大家只好習慣「不知道」這三個字，「不知道」已成為柯的免死金牌。

「不知道」成為柯的免死金牌

檢察官第一次聲押時，柯文哲藉由「不知道」戰略，獲得法官的信用，躲過羈押、免保請回後，一得意，即裝著自己是不知情、遭政治迫害的無辜者，猛轟「民進黨説你有罪，就是有罪！」。檢察官第二次聲押，柯被羈押後，民眾黨不斷扭曲事實，以柯的「不知情」污衊執政黨與司法部門，試圖以群眾力量干擾司法的獨立性，迫使法院釋放柯。台灣自李登輝執政，經過兩次政黨輪替，銳變為亞洲民主國家楷模後，不論藍綠誰執政，都沒有任何政黨、任何人可以操控司法打擊異己。這是舉世皆知的事實。

柯很明顯違背相關法律行事，不僅不悔改，為了逃避司法的審判，竟然作賊喊捉罪、污衊執政黨 ，將單純的司法事件政治化，將全國人民當作什麼都「不知道」的傻瓜來耍弄！ 柯文哲就像他崇拜的毛澤東一樣，很擅長政治謀略，他是否效法老毛運用中國古書搞政治鬥爭？柯以「不知道」手法，擄獲死忠小草的支持，他是否知道老子所説的「道可道，非常道」？

變成「聖人不死，大盜不止」

柯應深知「道非恆常不變之道」！因為柯知道「道可道，非常道」，所以要根據外在情勢的變化，不斷地改變，不利自己時，什麼都要說「不知道」，才是化險為夷的「常道」。老子這句話本是要大家無為而治、順其自然。但柯卻將其視為政治謀略。

柯知道，說「不知道」京華城容積率有840%，不清楚它是違法的，才是因應危機的「正道」。柯知道化危為安最好的辦法是無論什麼情況都要說「不知道」，這才是矇騙大家、甩鍋的「恆常不變之道」。在柯的心裡，只有現實利益，才是「正道」、「王道」。

柯文哲以質樸的「阿北」裝扮與直率的個性，吸引了很多不得志、心思單純的年輕人。柯把自己塑造成超越藍綠的「亂世拯救者」，以聖人模樣，將「道可道，非常道」運用得非常熟練，矇騙了很多人。但正如老子所言：「聖人不死，大盜不止」，這才是柯最好的寫照，他當之無愧！

（作者為退休駐美外交人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，
來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書