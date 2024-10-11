自由開講》「不知道先生」不知道案件還有多少?

◎林正二

柯文哲深陷京華城等案，目前遭羈押禁見一個月。台北地檢署原定10月1日第五度提訊柯，但他向台北看守所表示不願出庭應訊。 朱亞虎坦承用政治獻金行賄之後，沈慶京吹口哨一派輕鬆，柯文哲是否已掰不出來好的脫罪理由？竟然直接拒絕出庭應訊！

柯文哲深陷京華城等案，目前遭羈押禁見一個月。（資料照）

柯文哲有權利拒絕法院的審訊嗎？他可以這樣踐踏司法、視國家的法律無物嗎？難道他又要以「不知道」策略延滯、逃避司法的審判嗎？

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拒絕出庭 「不知道」策略延滯司法

柯文哲這位「不知道先生」不知道他不知道那麼多事情嗎？ 柯當市長8年，如果連不知道有多少市政事務他都不知道，他幹甚麼市長？竟然還選總統？他連不知道他選總統完全選不上也不知道？ 柯文哲以後還要講多少個不知道，我們不知道，他也不知道，因為他不知道還有多少不利他的事情會爆發出來！

未來幾年柯將不斷跑法院，他還會不斷地講不知道，我們實在不知道甚麼時候他才不會講不知道，大概要等他判刑確定，鋃鐺入獄吧。但我們確實不知道他何時才會入獄？展望未來，大家只好習慣「不知道」這三個字，「不知道」已成為柯的免死金牌。

「不知道」成為柯的免死金牌

檢察官第一次聲押時，柯文哲藉由「不知道」戰略，獲得法官的信用，躲過羈押、免保請回後，一得意，即裝著自己是不知情、遭政治迫害的無辜者，猛轟「民進黨説你有罪，就是有罪！」。檢察官第二次聲押，柯被羈押後，民眾黨不斷扭曲事實，以柯的「不知情」污衊執政黨與司法部門，試圖以群眾力量干擾司法的獨立性，迫使法院釋放柯。台灣自李登輝執政，經過兩次政黨輪替，銳變為亞洲民主國家楷模後，不論藍綠誰執政，都沒有任何政黨、任何人可以操控司法打擊異己。這是舉世皆知的事實。

柯很明顯違背相關法律行事，不僅不悔改，為了逃避司法的審判，竟然作賊喊捉罪、污衊執政黨 ，將單純的司法事件政治化，將全國人民當作什麼都「不知道」的傻瓜來耍弄！ 柯文哲就像他崇拜的毛澤東一樣，很擅長政治謀略，他是否效法老毛運用中國古書搞政治鬥爭？柯以「不知道」手法，擄獲死忠小草的支持，他是否知道老子所説的「道可道，非常道」？

變成「聖人不死，大盜不止」

柯應深知「道非恆常不變之道」！因為柯知道「道可道，非常道」，所以要根據外在情勢的變化，不斷地改變，不利自己時，什麼都要說「不知道」，才是化險為夷的「常道」。老子這句話本是要大家無為而治、順其自然。但柯卻將其視為政治謀略。

柯知道，說「不知道」京華城容積率有840%，不清楚它是違法的，才是因應危機的「正道」。柯知道化危為安最好的辦法是無論什麼情況都要說「不知道」，這才是矇騙大家、甩鍋的「恆常不變之道」。在柯的心裡，只有現實利益，才是「正道」、「王道」。

柯文哲以質樸的「阿北」裝扮與直率的個性，吸引了很多不得志、心思單純的年輕人。柯把自己塑造成超越藍綠的「亂世拯救者」，以聖人模樣，將「道可道，非常道」運用得非常熟練，矇騙了很多人。但正如老子所言：「聖人不死，大盜不止」，這才是柯最好的寫照，他當之無愧！

（作者為退休駐美外交人員）

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