自由開講》藍白聽命國台辦 台灣國際地位何去何從？

◎張怡穎

看到藍白兩黨團在國會中的表現，實在讓人忍不住搖頭嘲笑：到底是哪個國家養出了這些政治人物？

在國際上，台灣的支持聲浪一波接一波，不少國家相繼發表聲明，強調「聯合國大會第二七五八號決議文」與台灣毫無關聯。就在這樣的背景下，台灣內部的藍白兩黨卻選擇閉眼不看、耳朵不聽，還順從中國的國台辦，不僅沒收提案，甚至在最重要的時刻落跑。這樣的荒唐表現，真是「見笑到外國去」，丟臉到不行。

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黨團協商時，民進黨團提出：希望不分政黨，朝野響應國際上「聯合國第 2758 決議不涉及台灣地位」的決議文。不料，立法院長韓國瑜連聽都不肯聽，直接宣布散會，藍白兩黨總召也馬上離席。（黃捷國會辦公室提供）

台灣的國際處境，歷來都被視為艱困。自1971年聯合國通過2758號決議後，中華民國被迫退出聯合國，台灣的國際地位就變得模糊不清。如今，隨著國際情勢變化，越來越多的國家開始明白2758號決議僅處理中國與聯合國的代表權問題，並不涉及台灣的主權。

然而，即便國際對台灣的支持聲明接連而來，台灣內部卻仍充斥著內耗與分裂。立法院長韓國瑜主持的朝野協商，民進黨團提出響應國際聲援台灣的提案，卻在藍白兩黨的聯手阻撓下夭折，會議甚至草草散會。

這樣的現象，不禁讓人想問：當國際聲援台灣，藍白兩黨卻對自家國家無視，到底是誰在背後操控？再看看數據，2023年，包括荷蘭、澳洲在內的多個國家已經通過決議，強調2758號決議與台灣無關。這樣的聲援顯示出國際對台灣的支持態度越來越明朗，但台灣的國會中，某些黨派卻依然選擇「裝瞎」，實在讓人嘆為觀止。

藍白兩黨的行為舉止，實在讓人摸不著頭緒。每當中國國台辦一發表聲明，他們便急忙配合，仿佛中國的指令才是唯一的行動指南。這樣的「服從」，令人懷疑他們是否真的為台灣而戰？再看看立法院的朝野協商情況，民進黨團的臨時動議早已經提前告知，但韓國瑜卻不予理會，藍白黨鞭更是毫不猶豫地離席散會，完全無視國家的需求。

這樣的場面，只能讓人覺得「悲哀」。面對國際間對台灣的聲援，台灣自己內部的政客竟然選擇袖手旁觀，甚至主動杯葛，這樣的行為是為了什麼？台灣人難道不該團結一致，展現對外界的堅定立場嗎？而藍白兩黨的這一連串行動，是否真的是為了台灣好，還是為了滿足他們的「背後老大」？

根據數據，過去一年，台灣受到了來自各國政府與國際組織前所未有的支持。不僅荷蘭與澳洲等國家相繼通過與台灣相關的決議，連日本、歐盟也不斷在國際場域為台灣發聲。這些支持聲浪反映了國際社會越來越清楚台灣的處境，也越來越願意為台灣的國際參與發聲。然而，這些在台灣民眾眼中應該是莫大的鼓舞，卻被藍白政客視若無睹。

如果看看藍營的反應，就可以發現他們使用「攪動台海」的說法來搪塞問題，甚至可能根本沒認真去閱讀這些國際決議的內容。事實是，2758號決議根本沒有提到「中華民國」或「台灣」，而這樣的扭曲解讀，不外乎是中國對台法律戰的一部分。藍營這樣的態度，讓人懷疑，他們是否在某種程度上成了中國的「代理人」？

當藍白兩黨選擇忽視國際的聲援，選擇順從中國的壓力時，台灣人民應該如何自處？這樣的行為，是否代表著這些政黨已經不再為台灣人民的利益著想，而是為了迎合外來勢力的要求？再看看歷史數據，過去10年，台灣的國際處境並未因藍白的妥協而得到改善，反而是在民進黨的主導下，台灣的國際能見度逐漸提高。

根據一項2023年針對台灣民眾的調查，超過65%的受訪者認為台灣應該在國際舞台上展現更強硬的態度。這樣的民意數據顯示出，台灣人渴望在國際上獲得認同與支持。然而，藍白兩黨的行為卻與民意背道而馳，選擇站在一個模糊、妥協的位置上，這樣的表現，只能讓人對他們的真實立場感到質疑。

總結來看，藍白兩黨的行為舉止，讓人不禁感到憂心：這樣的政黨真的代表台灣嗎？當世界各國紛紛為台灣發聲，藍白兩黨卻選擇視若無睹，甚至反其道而行，阻撓提案、杯葛自己國家，這樣的行為，實在是令人無法理解。

或許，未來的台灣，真正需要的不是這些只會聽命外來勢力的政客，而是能夠站穩腳跟、為台灣發聲的領袖。正如吳思瑤所說，這樣的情境讓人「心都在流淚」，但台灣人民不應該放棄希望，因為真正能決定台灣命運的，是我們每一位關心這片土地的人民。

（作者為自營商）

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