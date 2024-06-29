自由開講》紅藍白「急了」！鬧事搶版面 以「民主反民主」

◎李妍慧

這幾天綠營支持者常以「急了」二字與梗圖諷刺藍白政客在立法院的胡鬧，像調侃藍委陳玉珍、徐巧芯因「急了」，才在民進黨立法院黨團記者會外鬧事搶版面。藍白不是自認獲六成民意支持？既然這樣怕什麼？為何而「急了」？在擴權法案三讀後，藍白配合中共在台滋生事端的玩法一一曝光，更加無所遁形。

藍委陳玉珍直闖民進黨立法院黨團記者會，被譏搶版面。（資料照）



藍白先前在無視民間、學界、法界的強烈反彈下，急推國會擴權法案，諷刺是，目前還在本屆立委第一會期，爭議法案應有更多時間經過辯論、協商尋求共識，但已三讀。藍白立委對自己承諾的地方建設進度不急，對擴權法案卻如此著急，搭配先前國民黨總召傅崐萁率16位黨籍立委訪中，合理懷疑國民黨，乃至於民眾黨已與中國

一搭一唱，以「民主反民主」，並藉立法權為中國製造介入台灣空間。

請繼續往下閱讀...

國會擴權法三讀絕對是中國毀台制度的關鍵拼圖之一，若無大法官儘速做出暫停處分，可想而知，今後中國介入台灣政局成本更低、更直接。中共只要發案給藍白立委，要求藍白立委在立法院調閱想要的文件，或要求中共想要的人出席立法院聽證，若當事人不服，就罰鍰，若官員不買帳，則坐牢。國民黨自稱這是一部「改革」法

案，實質卻是為中國介入台灣內政製造絕佳機會，更為無數國民黨立委製造「尋租」機會，假藉調查、調閱之名，行取得商業機密，或介入企業紛爭之實。

中共近日公布的懲治台獨的「22條意見」。（中央社資料照）

正視中國各式滲透與侵擾，已成台灣日常，絕不可輕忽。像是共機艦「三面夾台」、中共持續對民間信仰與宮廟進行統戰，乃至於近日公布的懲治台獨的「22條意見」，面對中國壓力，朝野理應站在維護台灣利益那方，藍白先後卻以「撞船」詆毀海巡對中國三無船舶執法正當性、強推國會擴權案，以及屢在程序委員會封殺由沈伯

洋與民進黨團提出的立委赴中報准案，在台灣持續充當中共協力者。

毀台「國會擴權法」應儘速尋求解決

在紅藍白合流亂台下，人民亟需正義之聲。這正是這次總統府、民進黨立法院黨團、行政院、監察院四個憲政機關迅速就國會擴權法申請釋憲與暫時處分的重要性。嚴守憲政體制，保護人民，是執政黨當仁不讓的責任。紅藍白囂張行徑需被制止，國會擴權法這塊毀台制度的關鍵拼圖更應被儘速摧毀！

（作者為台灣新政協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法