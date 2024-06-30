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自由開講》朱鳳蓮，你好意思說台灣政治操弄！

2024/06/30 12:53

◎張亞柔

陸委會6月27日宣布，考量到國人赴陸旅遊風險，將中國旅遊警示燈號提升至橙色，對此，中共國台辦發言人朱鳳蓮28日指控，聲稱我國政府提升旅遊警示是為製造恐懼，並藉此威脅恐嚇民眾和進行政治操弄。除此之外，國台辦表示，歡迎台灣人參與兩岸各領域交流，強調往返中國大陸不必有任何顧慮，可以放心出行。

中共國台辦發言人朱鳳蓮28日指控，我國政府提升中國旅遊警示是為製造恐懼，並藉此威脅恐嚇民眾和進行政治操弄。 （中央社）

筆者認為，日前中共頒佈「懲治台獨22條」，陸委會為了國人安全，宣布將中國旅遊警示燈號提升至橙色，提醒我國民眾「避免非必要旅行」，並告知民眾應注意自身安全，然此舉被國台辦指控為政治操弄，中共表示，大陸發布「懲治台獨22條」是針對少數「台獨」頑固分子，並稱僅有依法懲治「台獨」頑固分子才能維護台海局勢的和平穩定，實際上是扭曲事實，將台灣政府正當的措施曲解成惡意行為，並將兩岸關係無法和平發展之責歸咎於台灣。

中國對台灣的強硬政策和法律措施，加劇兩岸的緊張局勢，中共指控陸委會的措施，是試圖掩蓋其對異議者的鎮壓及對言論自由的侵害，實際上，鎮壓異議者、侵害言論自由是中共的日常。且中國聲稱「懲治台獨22條」僅針對少數台獨分子，但實際上這些措施往往被濫用，予以消弭任何反對的聲音。

此外，中共表面上聲稱歡迎台灣人參與兩岸交流，但其實施的法律和政策，反而阻礙兩岸的和平發展，呼籲中共應停止此種威嚇策略，學會尊重台灣人民的安全福祉，兩岸關係才有和平發展的可能。

（作者為自由業

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