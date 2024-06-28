自由開講》拿雲林人的肺發電 籲請張縣長駁回麥電展延！

◎簡端良

麥寮電廠。（資料照）

針對麥寮電廠1號燃煤機組延役問題，雲林縣在地環保團體27日至雲林縣政府陳情，要求拒發六輕許可證，現場一度與現場警員爆發衝突。

現在麥寮電廠1號燃煤機組問題癥結點在於麥寮電廠的主管單位是否允許麥電1號機組延役。這涉及麥電的主管機關雲林縣政府和經濟部能源署是否同意麥寮電廠1號機組延役。

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雲林縣政府在2017年與台塑簽訂MOU，明訂麥寮電廠要在2025年之前完成燃煤轉燃氣的機組建置。後續張麗善縣長時期，也陸續與台塑簽訂多項減碳MOU，然而如今，不僅台塑無法達到預期，甚至縣府還要默許麥電延役續發煤電運轉，離譜至極。

多個環保團體曾北上在立法院要求「麥寮電廠2024年如期除役，拒絕毒害」（資料照）

麥電煤轉氣的政策應是延續的，更應落實，雲縣府有責任監督台塑盡速完成麥電煤轉氣的轉型，因此做為主管機關的雲林縣政府，不該允許麥電1號燃煤機組延役繼續運轉，相關的操作許可證不應准其展延。

立委張嘉郡在國會大罵經濟部拿麥電抵核三前，應該力勸自己姑姑張麗善，停發許可證給麥電，不要大玩兩面手法，姪女一邊在國會怒罵中央，姑姑一邊在地方核發展延許可，這才是繼續拿雲林人的肺來發電！

（作者為雲林公民行動聯盟）

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