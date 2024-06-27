自由開講》兩岸關係與國內災情：政府政策優先順序之爭

◎茜茜

近期中國因豪雨而引發的洪災對華南、華中地區造成了嚴重影響，尤其是福建、安徽和湖南等地，然中國政府在此關鍵時刻，卻將焦點放在兩岸問題上，無視內部嚴重的水災災情，導致民眾損失慘重，這種忽視民生的政策取向不僅顯示了政府對人民生命財產安全的漠視，更反映出其在處理國內外問題上的優先順序錯誤。

中國南方多地近日降暴雨釀災，重災區福建武平縣有災民拍片怒控，央視到現場拍完照後，救災工作就停擺了。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

忽視災情：政府應急反應不足

在華南、華中地區豪雨成災的情況下，中國政府的應急反應卻顯得極其不足，福建省上杭縣藍溪鎮的案例中，當地民眾控訴水庫未提前通知下游民眾撤離就開閘放水，導致洪水沖垮房屋並造成多人罹難，這種缺乏有效溝通和緊急疏散措施的管理方式，暴露了政府在災害預警和應急管理方面的嚴重缺陷，相比之下政府在針對臺獨問題上的高調宣傳和強硬態度，顯得尤為諷刺和不合時宜。

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極端氣候挑戰：中國政府應對乏力

中國近年來極端氣候頻現，暴雨成災的情況尤為嚴重，此次洪災造成了數十萬人口受災，數萬人被迫遷移安置；然而政府在面對這些自然災害時，往往缺乏有效的應對措施和長期規劃，洪水泛濫的背後是水庫管理不善、基礎設施建設不足以及防洪體系缺乏協調等問題，政府在處理這些問題時的低效和拖延，進一步加劇了災情對人民生活的影響，反映出其在應對氣候變化和自然災害方面的乏力。

民生優先：政府需改變政策取向

中國政府在處理兩岸問題上投入了大量資源和精力，卻對國內災情的應對顯得力不從心，這種政策取向的錯誤，不僅忽視了民眾的切身利益，更損害了政府的公信力和國際形象，民眾的安全和福祉應該是政府的首要任務，政府應該加強對災害預警和應急管理體系的建設，提高應對極端氣候和自然災害的能力，從而保障人民的生命財產安全，只有將民生問題放在優先位置，政府才能真正贏得民心，實現社會的長治久安。

兩岸和平：聚焦國內問題，促進穩定發展

兩岸關係的和平發展，離不開國內穩定和人民福祉的保障，中國政府應該認識到解決國內問題，特別是應對自然災害和改善民生，是促進兩岸和平的重要基礎，當前洪災肆虐的情況下，政府應該集中力量和資源，解決國內災情和氣候挑戰，提升基礎設施和防災能力，從而為兩岸和平創造更加穩定和有利的環境，只有這樣中國才能在國際社會中展現出一個負責任的大國形象，推動兩岸關係朝著和平共榮的方向發展。

（作者為前研究生）

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