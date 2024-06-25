自由開講》談賴總統的覆議案：國家進入憲政危機的時刻

◎邱志偉／立法委員

賴總統在記者會上，正式針對國會擴權法案提出釋憲案，同時他也相當負責任的向國人說明他提出釋憲的理由，也同步向國人說明他遵守制度已經簽署藍白所決議的法律案，但不會讓這樣的憲政鬧劇就此落幕。我相信接下來到大法官釋憲案出爐之前，國家會陷入一個憲政危機時刻，更可能讓藍白未來對整個憲政體制出現相當多尖銳的攻擊，國家進入一場危機時刻，但這一切都是由藍白挑起。

總統賴清（24日）呼籲在野黨在大法官做出釋憲結果前不宜貿然採取行動，未來對於釋憲結果朝野都應該接受。（資料照）

我在上週的覆議案質詢，就請教過各部會首長對此案的看法，當時不管是內政、國防、經濟等首長都告訴我，各界都國會擴權案相當憂心。特別是經濟，各產業對於未來台灣的投資環境，能否保障經濟機密安全，對於核心關鍵技術等商業機密是否均能獲得保障，令人存疑。果然，今日賴總統的談話也提及此事，由此可見，這已經不只是我們一般人的想像，已上升至國家大政層級的憂慮，對於未來國家進步、產業興盛、國人就業等都有重大影響。

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台灣多年來在民主自由程度都是亞洲模範生，過去外國資金對於台灣的投資風險多半集中在兩岸關係，或是中國可能武力犯台等，很少見外資對台灣內政的憂心。然而，這次藍白的國會擴權法案，已經直接踩到外資的核心紅線，各界都非常擔心來台灣投資是否可能遭到國會的調查，甚至有刑事上的風險。這在過去數十年來，前所未聞，藍白給台灣製造一個產業發展上的新破口，這是新國會所樹立的一項新紀錄，我作為國會的一員實在是相當遺憾。

但另一方面，賴總統今日也提到，總統到立法院進行國情報告「義務化」、「即問即答化」恐將成為常態，這到底背後意義為何？藍白至今仍未能有明確說明。憲法僅承接國民大會時期的規定，但從未義務化，更從不成為行政、立法的質詢答詢模式。但這次的修法，透過「修法」變成「修憲」，藍白若真有意修憲，或許朝野能坐下來談，國家究竟要直接朝向總統制，要怎麼調整制度細節以及行政院長角色，或是讓總統成為行政院會主席，這都是要透過修憲才能權責相符。否則，縱使總統即問即答，回答行政權問題，但總統又無權主持行政院會，難道未來行政院會大政方針，都要隨時等總統在立法院詢答做調整？這些都是憲政上的大難題，卻在這次修法均未仔細討論，只見赤裸權鬥與總統敗選而欲擴權的斧鑿痕跡。

我認為，賴總統說：「民主需要捍衛、民主需要對話，民主才能深化。」藍白應該放下成見，好好的與民意對話，我們也樂見朝野願意對縣政議題有更多討論，而不是把爭議僅讓司法權來處理。任何爭議都可以談，不管國是會議、立院朝野協商，相信只要有更多溝通、對話，當今的憲政僵局就不會產生，外資對台灣也就不至於失去信心，國家也就不會陷入憲政危機！

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