自由開講》下架毀憲亂政的國眾兩黨立委 才能確保台灣民主正常運作！

◎謝志杰

國會改革覆議案21日在立法院表決，正如同預期，藍白立委挾帶人數優勢，使得覆議案未能成功，顯然這兩個月來民眾聚集在青島東路的憤怒，仍無法撼動國民黨立委，同時也證明了國民黨與民眾黨兩黨立委可透過複製這樣的手段，未來在國會當中幾乎可以為所欲為，先是擴權，接著就是在不修憲的前提下走向極權化。

圖為20日晚上眾多自發民眾聚集在濟南路上，紛紛手持各式抗議藍白「毀憲亂政」標語，表達心中對國會擴權法案的不滿。（資料照）

國眾兩黨先以國會改革五法來試水溫，在委員會逐條審查當中，民進黨立委有意見時，就運用人數優勢，將條文保留送黨團協商，最後逕付二讀的版本，不僅未經過宣讀，而是連藍白立委都沒有看過就舉手支持的版本。國眾兩黨以人數優勢，使用這樣粗暴的方式來通過違反程序正義、甚至違憲的法案，未來針對替救國團解套的黨產條例、中天復辟條款、設立濫權國會特偵組、新聞台取得萬年執照、核電廠破格延役、花東交通三條例及提高罷免門檻等七大民主倒退法案恐也會如法炮製。

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接下來的主戰場就是進入釋憲及暫時處分了，只是按過去經驗，中間會有大約三個月的空窗期，國民黨主席朱立倫也指示藍委要把握時間，以揭弊的名義來行私設刑堂之實，先拿幾個案件殺雞儆猴，對於有風骨的官員以「藐視國會罪」來處分，製造恐怖氣氛。不要以為會受到這等待遇的只有行政官員，只要跟政府有沾上一點關係的廠商，若是剛好被掃到，未來都有可能被叫去立法院「配合調查」。雖然法案當中有提到「若不服處分可提行政訴訟」，但行政訴訟曠日廢時，更何況不斷地遭受精神打擊和財產被剝奪，有多少人能忍受？

覆議案未通過，藍白立委顯然不會提倒閣案，他們很清楚現在這個時間點若國會解散後重選，這兩個政黨恐怕會泡沫化，至少先拖過一年，在可以提罷免之前，繼續在國會當中為所欲為，甚至可能在民眾情緒冷卻之後再暗渡「選罷法修正草案」來提高罷免門檻。面對如此厚顏無恥的政黨，惟有在明年2月立法委員就職滿一年後，透過憲法賦予人民的罷免權利，將這些毀憲亂政的立法委員一一下架，才能確保台灣民主正常運作。

（作者為博士生）

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