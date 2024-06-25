自由開講》美國慫恿習近平侵台？習一石三鳥之計！

◎唐靖遠

6月15號英國《金融時報》刊出獨家報導，說中共黨魁習近平在2023年4月與歐盟主席馮德萊恩的一次會談中表示，美國試圖慫恿、誘騙他發動對臺灣入侵，但他不會上當。還說與美國的衝突將摧毀中國的許多成就，並破壞他在 2049 年實現「偉大復興」的目標。

「美國慫恿習近平侵台」這種說法，是習近平第一次在外交場合上，對一個重要的西方領導人所言，非常不尋常。報導一出來立時輿論譁然，多數認為習近平是在含蓄的認輸，把一眾衝著臺灣喊打喊殺的五毛粉紅全給賣了，全打成了被美國操縱利用的棋子。而另一部分觀點認為，這是習近平的欺詐之術，他的話不可信。

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習精心構建了一個陷阱 一石三鳥

從這話的時局背景推論，我認為習近平這番話是精心構建的一個陷阱，有一石三鳥之意圖。首先，習近平這番話並不是現在說的，是去年4月5－7日馮德萊恩和馬克宏一起訪華時說的，當時習近平對馬克宏給予了超過川普的接待規格，還借著聽名家奏琴的機會大談高山流水遇知音的故事，對歐盟極盡拉攏之能事。

圖為去年（2023）四月法國總統馬克宏（左）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右）在北京與中國國家主席習近平（中）會談。（美聯社）

這番苦心的確沒有白費，馬克宏在飛往廣州的飛機上接受《政治》（Politico）和法國《回聲報》採訪，就發表了關於臺灣問題的驚人言論，稱臺灣的安全不是歐洲的問題，不要被捲入一場由「美國節奏和中國過度反應」驅動的台海危機。此後，馬克宏又數次表達了類似立場，當時就引發軒然大波，不但美國痛批他拍中共馬屁，法國和歐盟的輿論也都對他千夫所指，一度迫使馬克宏後來出面補鍋。

第二個重要的背景，是2023年3月底，臺灣總統蔡英文出訪中美洲過境美國，剛好美西時間4月5號在美國加州雷根總統圖書館與時任美國眾議長的麥卡錫進行會晤，引發中共強烈反應，包括導彈發射、網路攻擊、部署山東號航空母艦以及創紀錄的派遣了200 多架次飛機在臺灣附近擾台恐嚇。而這一天，剛好就是習近平和馮德萊恩見面會談的同一天。

第一意圖 分化美歐關係

看清楚了這兩個背景就知道，習近平告訴馮德萊恩這番話，其第一大用意，顯然是要分化美歐關係。先把台海不斷升溫的主要責任甩給美國，這是意圖之一，就是要告訴歐盟，美國刺激我開戰，必然把你們拖下水，美國為了自己不會考慮歐洲盟友的利益。我不上當，等於保護了你們歐洲的利益，所以你覺得誰才是歐洲的朋友呢？我們看到馬克宏隨後發表一大堆「歐洲不能跟隨美國的節奏、不能當附庸」的言論，明顯受到了這番分化言論的影響。

第二意圖 分化台灣內部

習近平的第二意圖是分化台灣內部，給台灣頗有市場的「疑美論」提供彈藥，藉此削弱台美合作的緊密程度。他的意思是：台灣人要看清楚，美國居心不良，想把你們送上戰場作為棄子，用台灣人流血死亡換來美國的勝利，所以台灣要遠離美國或與美國保持距離。這和中共官媒散佈「美國把烏克蘭當棋子，用烏克蘭人的流血死亡換來打擊俄羅斯的勝利」，完全是一個模式出來的。

我們都知道一個簡單的事實，中共數十年沒再敢對台灣動武，最最核心的原因只有一個：美國擋著。「疑美論」如果成功了，就等於讓台灣自絕盟友，中共拿下台灣的阻力將大大減輕。

第三意圖 為全力備戰故布疑陣

最後一隻鳥是什麼呢？我們就問一個問題：習近平在外交場合說的話可信度有多高？比如他承諾不會將南海島礁軍事化，承諾絕不對美國搞網路駭客戰，聲稱中共是更先進的全過程民主制度等等，有一個能信嗎？那麼他為什麼刻意表示無意進攻台灣？這違背一個基本的邏輯：「如果他不想攻打台灣的底牌被台灣知道了，會成為變相鼓勵台獨的因素。」所以，他想要射下的第三隻鳥就是故布疑陣，在玩兵不厭詐的遊戲。就像普京入侵烏克蘭前夕反復闢謠，甚至公開嘲笑美國，說CIA散佈「俄羅斯即將入侵烏克蘭」的假情報一樣，習近平在為自己全力備戰的行動作偽裝。

習越表示無意發動戰爭 台灣越要提高戒備

從這個角度看，習越是表示無意發動戰爭，可能台灣越需要提高戒備，因為戰爭從來都是虛虛實實，習近平一直在將俄烏戰爭當作台海戰爭的預演在深入研究，玩一招陣前欺敵，讓美台麻痹敵意對他來說輕而易舉。

為什麼我說習近平不太可能是認輸？

1、主動向西方透露自己不會攻台太過反常，這等於變相鼓勵台獨，違背基本政治邏輯。 2、說和美國衝突會破壞2049年完成「偉大復興」的目標，這是撒大謊，因為十九大報告明明白白寫著，實現所謂「偉大復興」的第一個硬指標，就是要「實現中華民族完全統一」，也就是必須拿下台灣。 3、看似認輸的語言，和他的實際行動是相反的。近幾年，無論是公開的行動、情報機構不公開的管道、我個人獲知的一些獨家資訊，都顯示一個完全相同的結論：習近平在全力以赴轉向戰爭軌道，相關工作從未減速，而是一直在加速。

中共邀台藝人組黨？配合武力入侵打掩護

說到吞併台灣，與此呼應的新聞則是：臺灣歌手謝和絃日前披露被中共邀請發佈特定貼文可增加年收入，台灣藝人何以奇也公開北京慈光影視傳媒公司的「合作邀約」方案，希望台灣藝人協助發表「構建新型兩岸關係」計畫。更計畫成立「台灣擁和黨」，預計7月召開成立大會，召募至少1千名黨員。政黨經費擬向中國台商及海外華人募集4.5億元台幣，目標是在2026年吸收3萬多名黨員，成為台灣第二大在野黨，並提名參與2026縣市長選舉。

這個消息在台灣可以用炸鍋來形容。一家北京的影視公司來鼓勵台灣藝人及網紅等組黨參選，習近平想要幹什麼呢？從曝光的資訊看，「台灣擁和黨」的招募對象主要針對演員、歌手、新聞主播、節目主持人、模特兒及網紅等藝人，顯然是沖著這些人的粉絲影響力而來，希望將粉絲轉化為黨員或黨派支持者，從而迅速做大實力。

這應該是中共從民眾黨的成功案例得到了啟發，想要通過類似路線來吸引對藍綠白都不感興趣的選民。所謂「擁和」的本質，實際上就是支持中共的「和統」路線。我不認為中共一手發起的這個「擁和黨」真的能夠成氣候，甚至不認為中共的真實意圖，是想通過這個手段來爭奪大選席位，出這種奇招的目的，應該是在配合武力入侵打掩護的。

中共從民眾黨的成功案例得到了啟發，想要通過類似路線來吸引對藍綠白都不感興趣的選民。所謂「擁和」的本質，實際上就是支持中共的「和統」路線。圖為民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

這個黑幫真的放下屠刀了嗎

習近平去年的講話，和這個「擁和黨」欲傳遞資訊一致，都是表示只有和平沒有戰爭，這絕非巧合。道理很簡單，當一個計畫搶劫佔領你家的黑幫，磨刀擦槍已經很久了，突然告訴你他只想和你做個好鄰居，還頻頻給你家人送錢示好，鼓勵他們爭奪你家的話語權，你會相信，這個黑幫真的放下屠刀了嗎？

影音資料庫來源：乾淨世界

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