自由開講》中共介選手段無所不在，台灣人當心了

◎陳俊

中共長年干預台灣選舉，而近期有外國學者更是發出警訊指出，台灣人民認為今年選舉沒有真正的贏家和輸家，甚至當前政治情勢較以往都更加分裂，中共甚至將今年我國的選舉結果解讀為民選的執政黨已不能代表主流民意，而在習近平不斷以統一戰線指令要求反對台獨分裂行徑，其試圖影響台灣的心態更昭然若揭。

中國統戰和宣傳方式經常以認知作戰方式為主，中共目的是要把我國執政黨描繪成製造戰爭及好戰等，使台灣人民認為政府的「抗中保台」口號被批評為陳腔濫調或散播恐懼，並加以暗示美國不會保衛台灣的「疑美論」也存在類似矛盾，諸如此類的論述目的是要妖魔化美國，並離間我國人民對政府的信任。

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中共認知戰透過TikTok等與中國相關的社群平台構成重大威脅，使我國政府很難與大眾、特別是年輕選民有效溝通，且中共利用TikTok製造選舉舞弊的高點閱率影片，比YouTube上還多，甚至發現與其他平台用戶相比，中共介選對台灣TikTok用戶產生的影響可能更大，且TikTok使用者傾向於相信親中、反親美的言論。

中共認知戰透過TikTok等與中國相關的社群平台構成重大威脅，使我國政府很難與大眾、特別是年輕選民有效溝通。（法新社）

然面對中共的無形手段，近年來台灣政府已建立抵制外部勢力介選的法律架構，並頒布反滲透法防範境外敵對勢力之滲透干預，特別是在選舉期間，意識到假訊息對台灣民主的威脅，台灣政府也開始與Meta等社群媒體公司合作，監控和抵制其平台上的假訊息，同時也包括Meta、Google、LINE及前身為推特（Twitter）的X等。

而我國民間團體在打擊介選方面也發揮關鍵作用，如減輕民眾對政府過度侵犯言論自由等公民權利的擔憂，並提高打擊假訊息的速度和創新，亦在選前成立快速反應工作小組，在發現假資訊後4小時內即予揭穿，同時也提供事實查核和數據分析等服務，並開發新工具來因應新形式的假消息。

總而言之，中共對台灣選舉的干預變得更加複雜和危險，而台灣也應有實質的反制措施，包括政府行動和民間社會的努力，提供強有力的防禦模式，人民對中共的認知戰作為也須提高警覺，提升自我的媒體識讀能力，只有團結一致，人民對政府產生絕對信任，方能編織成攻不破的漁網，阻擋任何分化我國的力量入侵。

（作者為國際情勢研究員）

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