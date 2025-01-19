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自由開講》從台積電論私校經營

2025/01/19 11:30

◎江政昌

台積電的市值與股價屢創新高，在全球競爭激烈的半導體業中脫穎而出，其成功關鍵在於領先的先進製程與卓越的良率，這些都是其核心競爭力。同樣地，私校的競爭力則取決於優秀的師資與教學成效。在永續經營已成共識的前提下，追求卓越無疑是不可妥協的目標。

台灣掌握全球90%的先進晶片製造，奠定了台積電無可取代的關鍵地位。（法新資料照）台灣掌握全球90%的先進晶片製造，奠定了台積電無可取代的關鍵地位。（法新資料照）

然而，並非每位同仁都能在快速變遷的教育環境中順利適應或提升。有些人可能因理念不合、能力不足，或無法契合學校的永續發展需求，成為整體進步的瓶頸。

在組織優化的過程中，適當的支持、協助與鼓勵是不可少的。學校應透過專業對話、經驗分享與心理建設等多元方式，為同仁提供成長的舞台。當同仁面臨挑戰時，真誠的協助與資源投入或能激發其潛力，讓他們在教學與專業上獲得新突破。

然而，支持並不意味著無限包容。若經過充分努力與調教，同仁仍無法達標，與其勉強挽留，不如果斷進行優化選擇，讓更適合的人才得以一展長才。

此外，私立學校自負盈虧，更需考量資源分配與效益。為保障多數教職員、家長與學生的權益，政府應尊重市場機制，避免過度干預，以維護學校靈活運營與競爭力。

支持、福利與淘汰並非對立，而是相輔相成的策略。以支持為基礎，提供豐厚待遇留住人才，輔以果斷的機制，私校才能如台積電般持續精進，在追求卓越的道路上穩步前行，為國家培養更多優秀的人才，實現私校的真正價值，成為推動社會進步的關鍵力量。

（作者為高中副校長）

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