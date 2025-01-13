自由開講》真相何在？ 中國蒲城墜樓事件 引爆的隱秘危機

◎ 儀安

2025年1月2日凌晨，中國陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心發生了一起令人震驚的悲劇事件。該校3年級學生黨昶鑫在宿舍意外墜樓喪命，然而，隨後發生的一連串事件卻讓人對當局的處理方式以及事件真相產生了極大的疑慮。家屬要求檢查遺體的傷勢時被校方強行阻止，當民眾要求了解更多真相時，反而遭到暴力鎮壓。這一事件，無論從教育體制還是社會管理的角度，都反映出中國當前的許多深層問題。

中國陝西蒲城縣學生黨昶鑫離奇墜樓死亡，民眾聚集抗議，要求公布真相卻遭警方強硬鎮壓，有女孩受傷流著大量鮮血。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

懷疑與暴力：受害者的家屬與民眾

事件發生後，家屬的懷疑迅速升高。儘管官方調查顯示，黨昶鑫的死因為墜樓事故，並排除了刑事案件的可能，但家屬在殯儀館認屍時發現了其脖頸處的瘀青。更令人匪夷所思的是，當他們要求進一步檢查遺體時，竟被十多名教師攔阻，僅得見死者一面便被驅逐。這種做法無疑讓人聯想到當局在處理類似事件時，對真相的隱瞞與不透明。

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在學校內，有學生透露宿舍內有打鬥痕跡，並且在事件發生後，所有知情學生的手機均被沒收。當地民眾聞訊後，憤怒聚集到學校門前，要求當局公開真相。隨後，校方的副校長出面解釋，卻被群眾打傷，情勢隨即惡化。警方出動大規模維安，並強硬地對抗民眾的抗議，甚至對抗議者進行暴力鎮壓，拍攝中的畫面顯示，警察對示威者使用了盾牌、警棍，並對民眾進行殘暴的踐踏。

中國社會的透明度危機

從這起事件可見，中國當局對事件的處理方式，展現了極高的隱蔽性與防範措施。在微博等社交平台上，除了當局發布的調查通告，與此事件相關的照片、視頻、甚至消息幾乎全數消失。這一情形凸顯了中國社會在信息封鎖與言論打壓方面的嚴重問題。尤其是面對這樣的公共事件，當局並未提供充分的透明度，反而選擇用強硬的鎮壓手段來對付民眾的不滿，這不僅加深了人們的疑慮，也對社會信任造成了極大損害。

國防與社會穩定：台灣的反思

在台灣，我們應該從這一事件中汲取警惕。面對中國日益強化的軍事擴張與內部的管控機制，台灣的國防與社會穩定顯得尤為重要。國軍的作戰能力與防衛策略，不僅是在軍事層面的挑戰，更是對中國可能進行的滲透與顛覆行為的有效防範。而在信息戰爭與社會穩定方面，台灣需要更強的透明度與公民自由保障，避免像中國那樣對真相進行封鎖與操控。

中國陝西蒲城縣學生黨昶鑫離奇墜樓死亡，民眾聚集要真相，與警方爆發衝突，警方出動大規模維安，並從外地調來大批特警支援。（圖擷取自「李老師不是你好老師」X帳號）

結語：尋求真相與責任

黨昶鑫的墜樓事件，無論如何都應該受到全面且公正的調查。中國當局在此事件中的種種做法，不僅令人懷疑，亦暴露了其內部控制與處理敏感事件的方式。在這樣的背景下，台灣作為一個民主社會，應該警惕任何來自外界的威脅與挑戰，同時堅守對人民真相與權利的捍衛，讓類似的悲劇不再重演。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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