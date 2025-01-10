自由開講》中共已對美台開戰！（下）～中共駭客惹怒川普！

～財政部被一鍋端 中共黑客惹怒川普！

◎江峰

中共魔掌伸進了美國政府內部

當然，中共除了統戰、滲透台灣，它也在用黑客滲透和偷盜美國等西方國家。以美國為例，中共黑客的陰影，過去一個月來真真實實籠罩在美國政府內部、科技公司之間。

整件事要從2024年12月8日說起。

那一天，美國財政部收到了一個來自軟體供應商BeyondTrust的可怕通知：對方告訴財政部，他們的一把「密鑰」被黑客盜用了。這個密鑰原本用來確保雲端服務的安全，可若是一旦被竊取，黑客就能直接繞過常規驗證、進到財政部的系統裡為所欲為。換句話說，這個「後門」一旦敞開，就等於把財政部某些電腦裡的資料，甚至桌面存檔的一些文件，全部交到了黑客手上。

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白宮對外證實九家電信公司也遭到了同一批中共駭客鹽颱風（Salt Typhoon）的長期滲透。示意圖。（法新社檔案照）

財政部當然立刻紅燈大作。畢竟財政部可不是只管美國政府的會計賬本，這裡還涉及經濟制裁、國債發行、國際金融協調等多重機密。尤其是掌管制裁的外國資產管制辦公室（OFAC），它是美國用來對付敵對國家、恐怖組織的重要武器。

就在財政部還沒來得及把問題查乾淨的時刻，白宮在12月27日針對另一波駭人聽聞的黑客消息召開了發布會。那天，白宮的副國安顧問紐伯格出面，對外證實九家電信公司也遭到了同一批中共黑客鹽颱風（Salt Typhoon）的長期滲透。這些黑客大半年以來都躲在美國主要電信業者的網路裡窺探，不知道收集了多少通話記錄、簡訊內容。媒體更爆出，連時任總統候選人川普（Donald Trump）及競選搭檔范斯（JD Vance）、以及副總統哈里斯（Kamala Harris）競選團隊人員的通訊都遭了殃。

這些駭客大半年以來都躲在美國主要電信業者的網路裡窺探，媒體更爆出，連時任總統候選人川普（Donald Trump）及搭檔范斯（JD Vance）都遭殃。（路透檔案照）

中共黑客長期潛伏 掌握美國制裁機密

美方說法很直接：這就是一場精心策劃、多年耕耘的間諜行動，目的就是要獲取美國內政外交核心機密。中共當然全盤否認，說美方這是「抹黑」，是「毫無根據」的政治攻訐；但隨著更多信息曝光，美國政界已經是怒火越燒越旺了。12月31日，美國財政部又給國會寫了封信，正式確認他們被駭一事，至此外界才驚覺，這可不只是之前鬧得很凶的電信單一個案，而是另一個更精準、更關乎制裁與財政政策核心機密的黑客行為，且同樣指向中共所為。

事實上，前幾年也常聽到俄國黑客的威力，可有美國專家出來說，俄國黑客就像一把「大錘」，一旦出手，破壞力驚人；但中共黑客更可怕之處在於他們就像細雨滲透，從各個方向長期埋伏，甚至精準地按照美國政府機構的組織架構，摸透誰在做什麼，潛伏時間之長，規模之龐大，簡直匪夷所思。

今年1月1日，《華盛頓郵報》又爆了一則獨家：「財政部的制裁辦公室OFAC也被駭了！」這可是重磅中的重磅。OFAC掌管美國對外國的經濟制裁，前面說過，這裡任何一個「準備制裁誰、為什麼要制裁」之類的資料，如果落到對方手裡，就可能葬送美國某些「制裁突襲」的手段。更別說那些正在評估中的名單，或者財政部內部給國務卿、國防部等單位溝通的意見。

這些文檔即使有一部分是存放在「非機密」區，能被拿到也了不得。因為在這些資料裡，可以窺探到美國決策機制在背後是如何運轉的，誰在制裁名單裡，誰在觀察名單裡，甚至還有和盟友的溝通模式。中共若能拿到這些訊息，不管是想保護自家企業，還是想幫助跟自己關係友好的國家規避制裁，都能多走好幾步。

不僅秘密文件，看似「非機密」的郵件、文檔也很危險，制裁辦公室處理制裁時，會先整理許多開源情報（Open Source Intelligence），然後再和機密資料做交叉比對，最終才形成「行政記錄」。這「行政記錄」若被中共看到，就等同在他們面前脫光光，讓他們知道美國會用什麼理由卡住哪些人、哪些企業。

中國駭客組織「鹽颱風」入侵美國各大電信系統事件持續發酵，參議員華納直指這是歷來最嚴重的電信駭客事件，必須對幾乎不受監管的電信業設下防護措施。（路透檔案照）

1月2日，一件更具體的後續細節曝光：原來黑客不只侵入了一些隨機的財政部電腦，連財政部某些高層領導的專用電腦都中招了。這裏可能包括對外政策決策草稿、官員的行程安排、旅行規劃等，而這些行程規劃往往牽涉重要的會晤、談判，有時甚至能透露美國下一個要制裁誰、或怎麼搞貨幣政策的蛛絲馬跡。

顛覆美國的戰爭行為 中共觸怒川普

為何這些中共黑客行動如此猖狂？美國智庫有人指出，這些年中共官方對「網軍」的投入是大手筆的，正如對台灣的統戰敢花錢一樣，他們在國內建立了完善的訓練體系，比如網路安全學院，許多頂尖黑客都受過完備訓練，再投入軍方或特定國安單位。除了在生物科技、航空、機械、晶元等領域之外，有時要蒐集政治機密，為了讓中共在外交談判裡更有籌碼；有時候甚至預先潛伏在美國交通、電力、金融系統內，一旦兩國關係真的走向衝突，他們就能馬上讓美國陷入癱瘓。

當然，中共官方每次被點名就「撇得一乾二淨」，說是「美國毫無根據的抹黑」，是「政治操作」。中共外交部發言人一貫強調中共也是受害者，中共也深受黑客之苦，而且指責美國才是全球頭號網路監聽者。但美國的態度這次很強硬。像財政部發言人、還有許多國會領袖都公開要求要採取行動，而「總統當選人」川普也表示，一上任就要抓住這些黑客活動不放——我想川普不會意識不到，這些行動早就超越了原先的偷盜知識產權，這已經等同於顛覆美國的戰爭行為了，你說，2025年，中共能夠靠外交部發言人的幾句「呵斥」就能逃過升天嗎？

任何短暫的鬆懈都可能是致命傷

美國過去還比較關注俄羅斯的「恐怖攻擊」，認為俄方最愛搞破壞性或干擾性的行動；但在這種長期的隱形較量中，從美國的被黑客潛伏攻擊，從台灣的被培養長期統戰對象，似乎中共才是真正那個能慢慢深耕、全面布局的可怕對手。

結合過去一個月來接二連三的曝光，我們可以想見，美國對中共的警惕已經調到更高等級，真正的較量並不只在台海，不只在南海，而是從我們每天使用的電腦、雲端系統、甚至電信服務開始，一步步滲透到各國最敏感的中樞系統。這才是下一場世紀博弈的核心之一。面對這樣的威脅，任何短暫的鬆懈都可能是致命傷。

影音資料庫來源：乾淨世界

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