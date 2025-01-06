李忠憲的思考》神話崇拜與政治現象的合流：從柯文哲到黃國昌的民眾黨困局

民眾黨與黃國昌的結合，某種程度上是「敗局已定」的縮影，既無法打破科學神話的藩籬，也難以凝聚實質的政治力量，最終恐怕只能作為台灣政治史上一個短暫的插曲。

◎李忠憲

黃國昌成為民眾黨的代理主席，這個黨配這個主席，說實在也真的蠻配的，但是號召力可能會大不如前。

民眾黨主席柯文哲（中）日前與黨公職道別，民眾黨代理黨主席黃國昌（右1）緊跟其後。（民眾黨提供）

我認識科技界好幾個有博士學位、佔到的位置還算蠻高的白粉，他們崇拜柯文哲主要的一個原因是，柯文哲是台大醫學系畢業的，台大醫院的醫學教授。

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台灣有一群還不算少的人，從開始讀書的第一天，就立志要考上台大醫學系，那種制約和強制力量是非常的龐大，這已經不是理性或科學的層次可言，是神學和宗教的問題。

念高中分社會組和自然組時，大部分明星高中的學生都會選擇自然組，這是一種膚淺和幼稚的選擇，但這種現實造成白粉的支持者和柯文哲的現象！

黃國昌接任民眾黨代理主席，是危機下的權宜之計，卻也突顯這個黨內部的矛盾本質。

柯文哲的支持者多半來自於一種對學歷與專業的神話崇拜，這種崇拜並非基於理性，而是深植於台灣長久以來的教育與社會結構中，如同一種半宗教化的追隨。

立委黃國昌接任民眾黨代理黨主席，未受訪就離開黨部所在的台玻大樓。（記者陳志曲攝）

黃國昌並不具備柯文哲那種能滿足群眾期待的「台大醫學系」光環，他沒有這種條件，這使得他的號召力大不如前，難以延續民眾黨的氣勢。

在這樣的情境下，民眾黨與黃國昌的結合，某種程度上是「敗局已定」的縮影，既無法打破科學神話的藩籬，也難以凝聚實質的政治力量，最終恐怕只能作為台灣政治史上一個短暫的插曲。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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