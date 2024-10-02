李忠憲的思考》貪污與打假球：權力與信任的對比

在政治上貪污腐敗和職業棒球上面打假球詐騙兩者有什麼不同？為什麼在政治上貪污的人看起來好像可以找到更多的藉口或是喊出政治迫害？而棒球上不行？ 簡單一句話的回答是政治和棒球不一樣，政治很複雜，而棒球很簡單。

◎李忠憲

在許美華寫夢幻成真和陳致遠打假球的文章下面，林修民留言說：其實K金戰士也覺得他很冤枉，我想他沒有辦法理解為什麼墨綠的政治人物可以關進監獄之中，還有那麼多信徒在追隨他…

陳致遠曬出舊影片回憶在兄弟象打職棒的點滴遭大批球迷譙爆。（資料照）

他還說我也是這樣認為，我沒有寫過陳致遠打假球的事情，林修民是我肚子裡面的蛔蟲嗎？怎麼會知道我在想什麼？表面上的邏輯是像林修民講的這樣，但實際上要複雜很多。

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政治很有趣，許多人深陷其中，權力像魔戒一樣非常吸引人，我曾經從事一些聚焦眾人焦點的公民運動，非常能夠體會和感受到在鎂光燈下面的那種感覺。有一天自由的二版跟三版幾乎都有半版都在報導我的文章和言論，還有人說要捐款給我，支持我出來選什麼立委或市長，大老闆也問說可不可以出來幫忙，朋友也說我應該出來做些大事情。

在這樣的情況之下，瞬間會非常的自我膨脹，可惜我常常想到死亡跟存在的問題，沒有辦法享受這種追逐權力的樂趣。

在政治上貪污腐敗和職業棒球上面打假球詐騙兩者有什麼不同？為什麼在政治上貪污的人看起來好像可以找到更多的藉口或是喊出政治迫害？而棒球上不行？

簡單一句話的回答是政治和棒球不一樣，政治很複雜，而棒球很簡單。因為這種複雜性，在政治領域中，貪污腐敗者似乎更容易找到藉口或宣稱自己是「政治迫害」的受害者，而在棒球，打假球的人則往往無法如此辯解。

政治人物身處在權力和意識形態的複雜網路中，他們經常可以利用政治對立和黨派對抗，將腐敗指控包裝成「政治鬥爭」的一部分。對立的政黨之間經常互相指責腐敗，這讓涉案的政治人物可以訴諸「政治迫害」的說辭，甚至吸引支持者的同情與支持，進一步複雜化案件的判斷。

而在職業棒球中，球員的行為更多是單純地影響比賽結果，與較少的政治利益糾葛，因此打假球的指控多半是純粹的道德或法律問題，較難有「政治迫害」的辯解空間。

政治貪污涉及到的是公共資源的濫用，牽涉到更廣泛的群體利益，因此貪污者更容易利用「人民」或「國家」的名義來自我辯護，聲稱自己是「替人民做事」或「被政治對手打壓」。相比之下，打假球則只直接影響比賽結果及與球隊相關的群體，這樣的影響範圍和社會關注度較小，使得這類詐騙行為難以找到複雜的社會或政治背景來為自己開脫。

政治人物常常以「英雄」的形象示人，當他們陷入貪污指控時，支持者容易將他們視為「被陷害的英雄」，因為他們的行為可以被解讀為「為了更大的目標」而違法。而在棒球中，打假球直接損害了比賽的公正性和球迷的信任，球員的形象立即遭到重創，難以藉由「更高目標」來為自己辯解。

我最近剛好在聽一本有趣的書，Robert Greene的 48 Laws of Power《權力的48條法則》。（取自貼文）

我最近剛好在聽一本有趣的書，Robert Greene的 48 Laws of Power《權力的48條法則》，其中有兩條跟這件事情有關，在政治中，腐敗者能玩弄人心中的信仰與夢想，正如Robert Greene在《權力的48條法則》中指出的「法則27：玩弄人心中的信仰和夢想」和「法則32：激發別人的幻想而非滿足他們的現實」。政治人物經常利用這些手段操控公眾，掩蓋其腐敗行為。然而，棒球中的假球行為則無法如此操控，因為比賽結果是具體且透明的，一旦真相曝光，信任立即崩潰。

從這點來看，政治比職業運動更為複雜，牽涉到更多人、資源和權力。即便是少數選民的支持，在政客眼中也是重要的。而在運動中，假球行為損害的是公平競爭的核心價值，難以挽救公眾信任。總結來說，貪污和假球表面上都涉及背叛和不誠實，但在處理手法和社會反應上有著巨大的差異，這也顯示了權力遊戲的複雜性與政治人物操縱人心的高超技術。

這本書非常好看，現代版的馬基維利君王論，對於想要了解柯文哲、黃國昌及台灣民眾黨狡猾的政治手段，應該找來看一看。

黃國昌和阿北玩的是權力遊戲，政治遠比職業棒球要來者複雜許多，牽涉到更多的人、錢和利益。（資料照）



黃國昌和阿北玩的是權力遊戲，政治遠比職業棒球要來者複雜許多，牽涉到更多的人、錢和利益。而且政治是無本生意，即使是少數的支持，兩千萬人的5%，也有一百萬人。

看職業棒球要花錢買票，選票不用錢，政治人物拿到選票國家還要補助。講句難聽的話：貪污的層級和對社會破壞的程度，是打假球比不上。

不過我相信陳致遠不懂這些道理！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書：貪污與打假球：權力與信任的對比

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