李忠憲的思考》邪教化的政黨支持者

我認為柯文哲、黃國昌、高虹安等等這些人，其實要負起最近幾年台灣社會因政治立場而顛倒是非最主要的責任。

◎李忠憲

其實我還蠻同情那個小草的遭遇，政治狂熱到連自己工作基本的道德和資安的義務都違反了。

我認為柯文哲、黃國昌、高虹安等等這些人，其實要負起最近幾年台灣社會因政治立場而顛倒是非最主要的責任。（資料照）

我認為柯文哲、黃國昌、高虹安等等這些人，其實要負起最近幾年台灣社會因政治立場而顛倒是非最主要的責任。

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很多情形都已經嚴重偏離事實和一般常識，但拼命用民粹主義和詭辯論者的技巧，引導相信自己的支持者。

正常的情況之下，我們不是應該要希望我們的支持者會變得更聰明更好才對嗎？

高虹安因為貪污被判刑以後，包括高虹安本人以及整個黨都沒有人出來認錯。（資料照）

像邪教一樣叫自己的支持者奉獻犧牲、狂熱不分是非，這怎麼是從事政治的人應該有的行為？高虹安因為貪污被判刑以後，包括高虹安本人以及整個黨都沒有人出來認錯。

毁滅基本的道德、一般的常識、攻擊台灣的民主，甚至大法官，在這樣情況之下，激情和仇恨動員，難怪會產生在金控服務的小草會有如此讓人難以想像超越自己工作倫理的發言。

早上寫的那篇文章，有關現實和事實的判斷，卡爾·波普爾給了這樣的建議：試著反駁我們認為是真實的東西——如果我們付出了很長時間的努力並且它仍然有效，那麼它很可能是真實的！

柏拉圖說：不經檢視的生活不值得活。相同的道理，不經自己檢視的事實不值得相信。

政治應該是啟發人們理性思考和追求真理的工具，而不是激發盲目崇拜和仇恨的手段。那些利用民粹手段顛倒黑白的政治人物，不僅損害了社會的基本倫理，也削弱了我們對事實和真理的判斷能力。

搞政治的人為什麼要讓他的支持者變得瘋狂？這是邪教吧！

（作者為資安學者）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.27貼文）

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