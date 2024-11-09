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李忠憲的思考》真理的失落：實用主義的陰霾下，民主危機迫在眉睫

台灣的藍白陣營展現了一種對真相的輕蔑態度，並且喜歡談論「另類事實」，這成了他們政治風格的一部分。事實上，藍白陣營的主要領袖們經常以一種自我成功的敘述來掩蓋問題，把國家面臨的種種困境歸咎於執政黨和官僚體系。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/11/09 21:00

◎李忠憲

看台灣立法院藍白立法委員質詢行政院長最近的言論，因為很多質詢的內容並非事實，而且又不讓院長發言，卓榮泰要找韓國瑜討公道。再加上大法官卸任後沒有補足，這種景象很像當年德國威瑪後期，縣市首長大部分是藍白，只差一個親中的總統，就可以完全讓台灣萬劫不復，再也沒有回頭的一天，目前擁有的民主自由人權會成為昨日黃花，就像黎巴嫩的「中東巴黎」一樣。

立法院財政委員會審查財劃法修法草案等案，主席陳玉珍在國民黨立委包圍助攻下，火速宣讀條文企圖強勢闖關，藍綠立委爆發肢體衝突。（記者陳逸寬攝）立法院財政委員會審查財劃法修法草案等案，主席陳玉珍在國民黨立委包圍助攻下，火速宣讀條文企圖強勢闖關，藍綠立委爆發肢體衝突。（記者陳逸寬攝）

藍白的策略就是實用主義，重要的不是這些的主張是否符合事實，而是這些主張是否為藍白帶來回報，實用主義是後真相得以蓬勃發展的知識土壤。

台灣的藍白陣營展現了一種對真相的輕蔑態度，並且喜歡談論「另類事實」，這成了他們政治風格的一部分。事實上，藍白陣營的主要領袖們經常以一種自我成功的敘述來掩蓋問題，把國家面臨的種種困境歸咎於執政黨和官僚體系。

他們的言論顯得誇大且不實，聲稱自己得到前所未有的支持，而事實卻顯示這些支持的基礎不夠穩固。藍白陣營的支持者往往熱衷於接受這些誇大的說法，彷彿這些陳述在現實中已經得到了驗證。

這樣的真相困境，部分可以歸因於過去後現代主義在媒體和知識界的影響。後現代主義提倡一種建構現實的觀念，讓知識分子逐漸放棄了客觀真理的理念。傅柯、德里達等思想家強調現實是由「話語」和「權力裝置」所構成，這使得「真理」成了語言和權力的結果。

實用主義的心態與後結構主義的理智思考方式不同，反智盛行於台灣的社會和政治，這種心態符合當今藍白陣營對真理的態度，這樣的發展有利於中國統戰併吞台灣，跟喬治亞一樣，85% 以上的人民支持加入歐盟，卻選出一個親俄羅斯的政府，通過不利於加入歐盟法律。

實用主義強調的是「有用即真理」，而不是思想與客觀現實的一致性，即使藍白的政客包括柯文哲有許多具體貪腐的行為，有些已經被起訴判刑，因為不管事實的抗爭，把司法案件操作成政治迫害的實用主義運作，我支持白的同事還是認為民進黨最貪腐。

藍白陣營聯手讓財劃法3分鐘救出委員會；圖為民眾黨立委黃國昌（中）在會場架起3支手機開直播。（記者田裕華攝）藍白陣營聯手讓財劃法3分鐘救出委員會；圖為民眾黨立委黃國昌（中）在會場架起3支手機開直播。（記者田裕華攝）

真理是那些在經驗中被證實有用的事物，這一概念在台灣當前的政治場景中，似乎也成了支持者對政治主張的檢驗標準。柯文哲兩屆台北市長，高虹安當選新竹市長，藍白獲得大部分縣市長選舉的勝利，立法院過半，謝國樑罷免失敗等等，所以黃國昌等人才志得意滿，傳出要選新竹市長的消息，成功的機率其實還不低。

在這種背景下，藍白陣營支持者往往把一個政策的虛假承諾視為其真實性的證明，事實並不重要，只要打到嘴砲，忘記過去從新開始，彷彿就可以得到重生，這些人不會反省自己過去為甚麼支持高虹安，當然將來就有很大的可能支持黃國昌。

實用主義以短期成效為考量，導致真理相對化，甚至偏離客觀標準。藍白陣營不斷強調的「另類事實」和「務實」路線，是社會普遍對真理概念逐漸弱化的結果。尤其把獨立思考者打為綠營側翼，竟然可以得到廣泛的接受，從政治圈、媒體界一直滲透到日常生活。

台灣當前的政治局勢，藍白陣營推崇的實用主義已經不僅僅是策略，而成了一種影響真相認知的信仰。這種「另類事實」的氛圍，讓事實逐漸被拋在一旁，政策成了迎合情緒的工具，真理不再具備客觀標準，成了只需證明「有用」的工具。

更令人憂心的是，這種心態滋生了親中的風險，讓台灣逐漸接近被統戰和併吞的邊緣。未來，如果我們無法回歸對真相的追求，那麼台灣的民主與自由或將成為昔日記憶，留下的只有如同黎巴嫩般的「昨日黃花」，再也無法回頭的無奈。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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