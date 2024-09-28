李忠憲的思考》變色龍的道德高地與知識幻覺

像個變色龍一樣躲到台灣民眾黨的不分區裡面，論述前後矛盾、價值混亂，他到底還有什麼知識和道德的制高點，還能批評這麼多人無知，或是想要矇混過關。以前是一群人給他「風」，現在只剩下「瘋」，他自以為自己還能夠飛翔？

◎李忠憲

黃國昌回應邪教化的說法，說講這話的學者是無知，我有講過這樣的話，他批評我無知，我只有小小的回應一下。

黃國昌自詡站在知識和道德的制高點，呼籲大家停止接觸有線電視，轉而支持他的個人頻道。（資料照）

他說有線電視有問題，他大義凜然呼籲大家停掉有線電視，這是為了大眾的利益。

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他沒有說的是他呼籲大家停掉有線電視，拒絕接受這些訊息之後，不要浪費這些錢，只要看他的YT頻道就好，然後暗示這些錢可以轉移到這個用途上。

同時他批評他在立法院審查包括大法官等等這些人選，都沒有交他發出來的問卷，想要矇混過關，沒有那麼好混。

自以為站在知識和道德的制高點 指指點點

顯然他到目前為止，還認為自己站在知識和道德的最高點，也真的是很好笑。

像個變色龍一樣躲到台灣民眾黨的不分區裡面，論述前後矛盾、價值混亂，他到底還有什麼知識和道德的制高點，還能批評這麼多人無知，或是想要矇混過關。以前是一群人給他「風」，現在只剩下「瘋」，他自以為自己還能夠飛翔？

很多東西從西方搬來台灣，產生很大的問題，不分區立委就是一個非常明顯的例子。

現在制度上如果可以罷免黃國昌的話，我看很多人都會拼了命地去做，之前在立法院旁邊青鳥活動的時候，我在群眾之間走來走去，大部分聽到聲音都在罵黃國昌，很多人說是因為他才走上街頭。

忽略自身論述前後矛盾、價值混亂 自欺又欺人

黃國昌自詡站在知識和道德的制高點，呼籲大家停止接觸有線電視，轉而支持他的個人頻道。他批評他人無知，但忽略了自身論述前後矛盾，價值標準混亂的現實。

這種行為可以解釋為一種「道德虛無主義」的表現：當一個人自認擁有絕對的真理，卻忽視了自己的行動和言論充滿內在矛盾時，他不僅失去了道德的正當性，也將自己的知識轉化為一種無意義的表象。

陷入道德虛無主義 自我陶醉的一場幻夢

當他自以為能夠批評他人，實則已經陷入了一種自欺的狀態，無法自拔。

他的所謂「飛翔」只不過是自我陶醉的一場幻夢。



（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲20250927臉書

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