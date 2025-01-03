自由廣場》陳玉珍和中國身分證

◎ 李欣芬

網紅八炯和閩南狼質疑國民黨立委陳玉珍有中國身份證，對此，陳玉珍除了反嗆兩人根本想蹭流量外，還面對鏡頭重申她沒有中國身份證，只有台胞證。

陳玉珍是金門選出的立委，行事劣跡斑斑，最為人詬病的是「國家忠誠度」的大問題：視北京為中央。二○一九年十二月二日政論節目《鄭知道了》，同台來賓苦苓問陳玉珍「是誰不讓陸客來台？你們金門沒有陸客來嗎？」，陳玉珍回說「有，是我們去中央爭取的」，來賓范世平問陳「是哪個中央？」，陳玉珍直球回應是「北京中央」。現場來賓皆大呼不可思議，高喊「你們直接把北京當作中央了」

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如今陳玉珍被質疑擁有中國身份證，她一貫態度仍是幫中國說話，一開始她不知該怎麼回答，一副被抓包、好心虛的表情，當下既然被抓到了，當然要說「沒有」，就像多年前李慶安立委隱藏美國國籍一樣；接著陳玉珍的說詞是，中國不承認雙重國籍，又扯楓葉卡和綠卡；最後才說她只有台胞證，這顯然是經過小組開會後的說詞了！

事實上要拿中國身份證，是不須放棄台灣身份的，因為中國不承認中華民國是國家，哪來雙重國籍問題？反倒是台灣不允許，因此若辦了中國身份證，一旦查出，就會被撤銷台灣國籍！

陳玉珍由於被質疑，因而說溜嘴，顯示出她很可能擁有中國身份證的！於此，建議國安單位：為了國家與人民財產的安全，應該清查國會立委，看哪位擁有中國身份證？以免出現吃台灣、用台灣、亂台灣的假立委、真共匪！

（作者為台灣教授協會會員）

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