晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》2025將是最壞，也將是最好的一年

2025 將是最壞，也將是最好的一年。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/12/31 11:55

◎ 曹興誠

2025 將是最壞，也將是最好的一年。

2024年底，我們看到，立法院的投共幫立委，在中共的指揮之下，惡意修改了選舉罷免法、憲法訴訟法和財政劃分法；一方面保護他們不被罷免，二方面保障他們胡亂立法可以不被判決違憲；然後把中央對財政的支配權奪走，讓投共幫的地方首長方便買票綁樁，鞏固他們的地方勢力。

面對中共的幕後操控和在台灣投共幫的裡應外合，2025年將是七十多年來，台灣政治上最不穩定，最壞的一年。（資料照）面對中共的幕後操控和在台灣投共幫的裡應外合，2025年將是七十多年來，台灣政治上最不穩定，最壞的一年。（資料照）

面對中共的幕後操控和在台灣投共幫的裡應外合，2025年將是七十多年來，台灣政治上最不穩定，最壞的一年。

還好，台灣局勢雖然險惡，而我們的敵國，中共國，則在崩潰之中。

去年中共國內的許多經濟學家，如向松祚、高善文、付鵬等，都指出中共經濟內憂外患、大難臨頭，而當局還在謊編數字、粉飾太平。

美國Tufts 大學政治經濟學教授Michael Beckley 去年以「中國崛起的終結（The End of China’s rise）」為題，演講指出，中共國的經濟成長已經成為歷史，不可能再振雄風。

中國留美經濟學家許成鋼教授更指出，中共因為其共產制度上的基因缺陷，註定其經濟的衰敗。即使過去三十年使用許多欺騙掠奪的手法，達到了快速的經濟成長，但將來一定難以為繼。

自川普第一次當選總统以後，自由世界對中共的險惡已經覺醒，開始對中共施加技術和貿易上的抵制，並與中共國進行產業鏈的脫鈎。這些舉措已經導致中共國的外人投資走向枯竭，外資企業大量撤離，失業問題急速惡化，整個經濟陷入惡性通縮的困境，恐怕數十年都難以掙脫。

中共黨、政、軍、警幹部，駭人聽聞的腐化貪汙，反應的是自知來日無多，撈錢以備逃難的心理。中共國亡黨亡國之日已近，習近平也必定成為明朝末代皇帝，「崇禎」的翻版。（歐新社資料照）中共黨、政、軍、警幹部，駭人聽聞的腐化貪汙，反應的是自知來日無多，撈錢以備逃難的心理。中共國亡黨亡國之日已近，習近平也必定成為明朝末代皇帝，「崇禎」的翻版。（歐新社資料照）

中共國經濟上的衰敗，必然再度引起民眾質疑中共執政的合法性。而中共黨、政、軍、警幹部，駭人聽聞的腐化貪汙，反應的則是自知來日無多，撈錢以備逃難的心理。

現在中共高層腐化嚴重、鬥爭激烈，底層民眾不滿生計困難，暴力事件頻傳；而地方政府債台高築，不得不加強壓搾百姓，以求苟延殘喘。這些和明朝末年的情況非常類似。我們因此可以判斷，中共國亡黨亡國之日已近，習近平也必定成為明朝末代皇帝，「崇禎」的翻版。

中共走向崩潰，當然是台灣無比的好事。我們從此可以擺脫對岸假、惡、醜、苦、這個黑洞文化的向下拉扯，往上提升真、善、美、樂的現代文明。

讓我們期望，新的一年裡，我們能夠逢凶化吉，穩住民主自由的體制，並能夠歡呼迎接中共暴政的潰亡。

願天祐台灣！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書