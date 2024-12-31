曹興誠八不居士》2025將是最壞，也將是最好的一年

2025 將是最壞，也將是最好的一年。

◎ 曹興誠

2025 將是最壞，也將是最好的一年。

2024年底，我們看到，立法院的投共幫立委，在中共的指揮之下，惡意修改了選舉罷免法、憲法訴訟法和財政劃分法；一方面保護他們不被罷免，二方面保障他們胡亂立法可以不被判決違憲；然後把中央對財政的支配權奪走，讓投共幫的地方首長方便買票綁樁，鞏固他們的地方勢力。

面對中共的幕後操控和在台灣投共幫的裡應外合，2025年將是七十多年來，台灣政治上最不穩定，最壞的一年。（資料照）

面對中共的幕後操控和在台灣投共幫的裡應外合，2025年將是七十多年來，台灣政治上最不穩定，最壞的一年。

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還好，台灣局勢雖然險惡，而我們的敵國，中共國，則在崩潰之中。

去年中共國內的許多經濟學家，如向松祚、高善文、付鵬等，都指出中共經濟內憂外患、大難臨頭，而當局還在謊編數字、粉飾太平。

美國Tufts 大學政治經濟學教授Michael Beckley 去年以「中國崛起的終結（The End of China’s rise）」為題，演講指出，中共國的經濟成長已經成為歷史，不可能再振雄風。

中國留美經濟學家許成鋼教授更指出，中共因為其共產制度上的基因缺陷，註定其經濟的衰敗。即使過去三十年使用許多欺騙掠奪的手法，達到了快速的經濟成長，但將來一定難以為繼。

自川普第一次當選總统以後，自由世界對中共的險惡已經覺醒，開始對中共施加技術和貿易上的抵制，並與中共國進行產業鏈的脫鈎。這些舉措已經導致中共國的外人投資走向枯竭，外資企業大量撤離，失業問題急速惡化，整個經濟陷入惡性通縮的困境，恐怕數十年都難以掙脫。

中共黨、政、軍、警幹部，駭人聽聞的腐化貪汙，反應的是自知來日無多，撈錢以備逃難的心理。中共國亡黨亡國之日已近，習近平也必定成為明朝末代皇帝，「崇禎」的翻版。（歐新社資料照）

中共國經濟上的衰敗，必然再度引起民眾質疑中共執政的合法性。而中共黨、政、軍、警幹部，駭人聽聞的腐化貪汙，反應的則是自知來日無多，撈錢以備逃難的心理。

現在中共高層腐化嚴重、鬥爭激烈，底層民眾不滿生計困難，暴力事件頻傳；而地方政府債台高築，不得不加強壓搾百姓，以求苟延殘喘。這些和明朝末年的情況非常類似。我們因此可以判斷，中共國亡黨亡國之日已近，習近平也必定成為明朝末代皇帝，「崇禎」的翻版。

中共走向崩潰，當然是台灣無比的好事。我們從此可以擺脫對岸假、惡、醜、苦、這個黑洞文化的向下拉扯，往上提升真、善、美、樂的現代文明。

讓我們期望，新的一年裡，我們能夠逢凶化吉，穩住民主自由的體制，並能夠歡呼迎接中共暴政的潰亡。

願天祐台灣！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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