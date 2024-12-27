晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》司法輕判是助長詐騙猖獗主因

2024/12/27 16:30

◎ 李震華

一名外型甜美的32歲古姓女子，連續涉嫌多起詐騙車手案，其中包括宜蘭羅東地區的詐騙車手案，近日遭宜蘭地方法院判決有期徒刑10個月，罪名為觸犯3人以上共同加重詐欺取財未遂罪，惟仍可上訴。然而，該女子此前曾涉足全台多地進行詐騙，包括台北、新北、桃園、苗栗、台中、嘉義、高雄、花蓮及宜蘭，總計高達18起案件，其中前17案均檢察官訊後無保或低保釋金當庭釋放，引發社會譁然。

詐騙集團古姓女車手今年到全國各地犯下18案，前17案均檢察官訊後無保或低保釋金當庭釋放，引發社會譁然。（圖由警方提供）詐騙集團古姓女車手今年到全國各地犯下18案，前17案均檢察官訊後無保或低保釋金當庭釋放，引發社會譁然。（圖由警方提供）

司法對於詐欺集團的詐騙案件的量刑過於輕忽，已經是老問題，民間曾多次聲明指出司法輕縱輕判，導致犯罪成本太低，無法遏止犯罪，但至今司法仍不設法自省解決，導致詐騙行為屢禁不止。筆者強調，法官在量刑時未能考慮社會現況和組織犯罪加重的立法初衷，而是一味沿用舊例，這種脫離民意及法意的裁決，正是詐騙猖獗的根本原因之一。

針對輕放詐欺慣犯案中，檢察官對古女的多次釋放尤為值得檢討。試想，一名擔任詐團的車手，每次當庭釋放後，又繼續再犯，短時間內連續被警察逮捕十七次，檢察官竟然都不聲請羈押，讓她可以不斷重操舊業，導致明的有18個家庭受害，但犯罪黑數暗的應有數倍的家庭受害，檢察官縱放犯罪的法律責任何在？為何沒有監督長官及機關來究責？

針對法官輕判，筆者認為法律的刑度都已經算高了，問題就在法官輕判，這個最輕1年以上的加重詐欺罪，法官一定是以未遂犯來減刑，才會判低於1年的刑度，但法官嚴重忽略古女已經是詐團組織犯罪的共犯，應該按照組織犯罪的加重立法意旨先加重其刑，再考慮有無和解賠償被害人，並在調查她有無得手的實例，才決定是否減輕，這樣就可以判她2年以上徒刑。可惜，實務上法官昧於組織犯罪的立法意旨及不願意逼與被害人和解，導致詐騙猖獗及被害人痛苦、社會累積不滿！

現在的詐騙不僅針對貪財心理，更利用人性弱點與AI科技，受害者已不限於傳統刻板印象中的貪財者，法官若無法理解這些新型態詐騙手法的事理，將讓犯罪分子有恃無恐。圖為假冒財經名人吸引被害人投資手法分析。（刑事局提供）現在的詐騙不僅針對貪財心理，更利用人性弱點與AI科技，受害者已不限於傳統刻板印象中的貪財者，法官若無法理解這些新型態詐騙手法的事理，將讓犯罪分子有恃無恐。圖為假冒財經名人吸引被害人投資手法分析。（刑事局提供） 

針對當前詐騙問題日益猖獗的現象，司法作為社會正義的最後一道防線，適用法律不能刻板不化，法律中包含理與情，執法不僅需有明確的執法依據，還需能回應民眾的情感訴求。儘管政府已多次提高詐騙相關罪行的刑度，也立了防止詐騙專法，但檢察官、法官若未與時俱進，體察社會事理，檢警再努力也是徒勞。更何況，如今的詐騙不僅針對貪財心理，更利用人性弱點與AI科技，受害者已不限於傳統刻板印象中的貪財者。法官若無法理解這些新型態詐騙手法的事理，將讓犯罪分子有恃無恐。

最後，筆者呼籲，檢察機關與法院的監督長官，應對此案進行全面檢討，尤其是檢察官對於該女子的多次縱放行為，應送交懲戒委員會進行懲戒評議。若司法系統無法展現應有的威信和專業，社會對檢察官與法官的信任將難以為繼，更恐被民眾怒稱：「司法已死！」

（作者為司法改革關懷互助協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書