自由開講》司法輕判是助長詐騙猖獗主因

◎ 李震華

一名外型甜美的32歲古姓女子，連續涉嫌多起詐騙車手案，其中包括宜蘭羅東地區的詐騙車手案，近日遭宜蘭地方法院判決有期徒刑10個月，罪名為觸犯3人以上共同加重詐欺取財未遂罪，惟仍可上訴。然而，該女子此前曾涉足全台多地進行詐騙，包括台北、新北、桃園、苗栗、台中、嘉義、高雄、花蓮及宜蘭，總計高達18起案件，其中前17案均檢察官訊後無保或低保釋金當庭釋放，引發社會譁然。

詐騙集團古姓女車手今年到全國各地犯下18案，前17案均檢察官訊後無保或低保釋金當庭釋放，引發社會譁然。（圖由警方提供）

司法對於詐欺集團的詐騙案件的量刑過於輕忽，已經是老問題，民間曾多次聲明指出司法輕縱輕判，導致犯罪成本太低，無法遏止犯罪，但至今司法仍不設法自省解決，導致詐騙行為屢禁不止。筆者強調，法官在量刑時未能考慮社會現況和組織犯罪加重的立法初衷，而是一味沿用舊例，這種脫離民意及法意的裁決，正是詐騙猖獗的根本原因之一。

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針對輕放詐欺慣犯案中，檢察官對古女的多次釋放尤為值得檢討。試想，一名擔任詐團的車手，每次當庭釋放後，又繼續再犯，短時間內連續被警察逮捕十七次，檢察官竟然都不聲請羈押，讓她可以不斷重操舊業，導致明的有18個家庭受害，但犯罪黑數暗的應有數倍的家庭受害，檢察官縱放犯罪的法律責任何在？為何沒有監督長官及機關來究責？

針對法官輕判，筆者認為法律的刑度都已經算高了，問題就在法官輕判，這個最輕1年以上的加重詐欺罪，法官一定是以未遂犯來減刑，才會判低於1年的刑度，但法官嚴重忽略古女已經是詐團組織犯罪的共犯，應該按照組織犯罪的加重立法意旨先加重其刑，再考慮有無和解賠償被害人，並在調查她有無得手的實例，才決定是否減輕，這樣就可以判她2年以上徒刑。可惜，實務上法官昧於組織犯罪的立法意旨及不願意逼與被害人和解，導致詐騙猖獗及被害人痛苦、社會累積不滿！

現在的詐騙不僅針對貪財心理，更利用人性弱點與AI科技，受害者已不限於傳統刻板印象中的貪財者，法官若無法理解這些新型態詐騙手法的事理，將讓犯罪分子有恃無恐。圖為假冒財經名人吸引被害人投資手法分析。（刑事局提供）

針對當前詐騙問題日益猖獗的現象，司法作為社會正義的最後一道防線，適用法律不能刻板不化，法律中包含理與情，執法不僅需有明確的執法依據，還需能回應民眾的情感訴求。儘管政府已多次提高詐騙相關罪行的刑度，也立了防止詐騙專法，但檢察官、法官若未與時俱進，體察社會事理，檢警再努力也是徒勞。更何況，如今的詐騙不僅針對貪財心理，更利用人性弱點與AI科技，受害者已不限於傳統刻板印象中的貪財者。法官若無法理解這些新型態詐騙手法的事理，將讓犯罪分子有恃無恐。

最後，筆者呼籲，檢察機關與法院的監督長官，應對此案進行全面檢討，尤其是檢察官對於該女子的多次縱放行為，應送交懲戒委員會進行懲戒評議。若司法系統無法展現應有的威信和專業，社會對檢察官與法官的信任將難以為繼，更恐被民眾怒稱：「司法已死！」

（作者為司法改革關懷互助協會理事長）

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