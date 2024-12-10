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社論》與中國交流不必自我作踐

2024/12/10 05:30

馬英九基金會邀中國學生來訪，惹出一連串風波與抗議衝突，還有成員貶辱台灣，這原是事前從常識看，即可預料的結果，馬基會、若干政客和中國官方卻至今仍為其幫腔，要把一件披著交流之名，行統戰之實的台灣之旅，強詞奪理硬掰為「文化、心靈交流」，還要求陸委會不得依法處分馬基會。此事有如賴清德總統所言，中國「一手交流、一手共機侵擾，台灣人民不會接受」，如今就看政府部門如何具體回應不能接受對岸「侵門踏戶」的台灣人民。

與共產黨專政的中國往來，不能不提防它和一般民主正常國家社會的根本差異。在中國，政治掛帥，黨國為先，不容異議。台灣是它首要併吞目標，千方百計，軟硬兼施，無不以吃掉台灣為要務。在專制中國，人民結社及社會活動都受黨國嚴密控制，近年在習近平主導下，連企業都改姓黨，教育尤不例外。以來訪的學生團成員來說，不論去年或今年，幾乎都加入總數七千四百多萬的共青團團員，有的且屬於九千八百多萬的共產黨員或預備黨員身分。

從而，在所謂中國大學師生訪問團的外表之下，政治無所不在，這絕非單純的交流參訪團，而是經過篩選、帶著政治任務前來的樣板團。另一可從常識看的基本事實，來訪的七所大學、四十名師生都是成年人，須為自己的言行負責，如乒乓球星馬龍即已三十六歲；其成員不能在言行凸槌之後，以「只是一名二十多歲小女生如是說」開脫。

正因如此，該團來訪時，適逢我國榮登棒球十二強世界冠軍，其成員宋姓女大生雖賀「中國台北隊」奪魁，卻連「台灣」都不願宣之於口，且稱期盼一起為「祖國」棒球領域更上一層樓而努力。參訪台北中山女高，中國媒體以「像是唐僧掉進盤絲洞」，形容學生圍觀馬龍拍照場面。這些發言及報導引發爭議，其來有自。中國棒球水準差台灣一大截，連參加十二強賽的資格都沒有，卻在名稱上公然貶抑台灣，且把世界冠軍榮耀收歸中國。「盤絲洞」的比喻更不入流，尤有影射「蜘蛛精」的物化惡行，嚴重侮辱學生，引發學校及家長抗議。事實上，要說世界冠軍，最近棒球十二強賽MVP台灣隊長陳傑憲的謙誠及愛妻顧家形象，在台灣的知名度、人氣和人文素養都遠勝馬龍。

言行既被看破手腳，拒絕「假交流、真統戰」的抗議如影隨形。到了台大，學生高喊「這裡不是中國台北」，舉牌要求辯論香港民主、新疆人權、性別平等、六四天安門、台灣主權、言論自由、平等人權，但中國參訪團除了「同根同源」、「血濃於水」官樣論調，不敢回應。在清華大學，學生喊出「沒有自由、沒有交流」，清大等還共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」訴求。

參訪團既未客隨主便，侵門踏戶，大剌剌自以為人在北京，只圖利用台灣的民主開放，假借教育文化交流名義，說自己想說的話，進行政治宣傳，無意與台灣學子真誠對話，其幫腔同謀還把所有的異見與抗議當成霸凌，不僅激發台灣社會反感，馬基會也顯然違反當初聲明書切結事項。且按《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》，「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」，政府應採取有效因應作為，陸委會等機關如何依法處置，不姑息養奸，台灣人都在看。

整個事件其實很清楚，所謂學子訪問團，只是打著交流旗號前來統戰，無心也無意查考台灣的民主多元價值。台海兩岸既互不隸屬，民主台灣對中國毫無領土野心，世人皆知台海和平威脅唯一來自中國，雙方這種違背對等尊嚴的互動，形同開門揖盜，只是讓專制中國以台制台、以民主制民主。

彭明敏教授五年前曾有感而發，提出與中國交流的準則。他指出，與中國多年的所謂「交流」，實則不異「宗主國」中國，在巡視「屬國」台灣。敵方在台灣享受言論自由，到處鼓吹統一，敵國旗在鬧街飄揚，手持敵國旗者公然結隊遊行呼嚎。相反的，由台灣到中國者，連中華民國四字、總統名字也不敢說，況乎「民主自由」。這是絕對的「不平等」，自稱「主權獨立」，實況是「主權」掃地被蹂躪，莫大國恥。他主張，與中國「交流」必須堅持「平等」原則︰對方可以在台灣做的，台灣在中國也可以做；台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。

彭明敏的真知灼見，如今仍適用，主管機關應力求落實，並明快處置馬基會。

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