自由開講》台灣「非核家園」共識，始終如一，沒有改變

◎林仁斌

經濟部郭智輝部長日前赴立法院報告並受訪時表示：「他看相關核電民調支持已有六、七成，因此他認為核能共識這個命題不難」。對此言論，筆者深深不以為然。台灣社會經過數十年的論辯，逐步達成共識，不再發展核電，才會將「非核家園」目標寫入我國《環境基本法》第23條以及《氣候變遷因應法》第五條第三項第二款，律定政府應訂定計畫逐步落實非核家園願景與目標。

台灣社會經過數十年的論辯才達成共識不再發展核電，將「非核家園」目標寫入我國《環境基本法》與《氣候變遷因應法》中，律定政府應訂定計畫逐步落實非核家園願景與目標。（資料照）

郭部長是公職人員，理應遵守國家法令和政策。令人遺憾的，他卻是公然發表不當的擁核言論，實在有違職責。

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近期國內的擁核勢力持續出手，民調不停發表，試圖利用誘導性的民調讓民眾相信核電是解決台灣能源問題的最佳途徑，也要營造全民挺核的假象。郭部長去脈絡化的評論，仿若無視這些民調機構及其問卷設計全然未能秉持資訊正確、問題公正的原則。試想，這難道不就是國家氣候變遷對策委員會8月8日首會時所共同決議要建立能源資訊充分揭露的平台，藉以弭平資訊落差、避免社會分裂的原由嗎？

環盟今年在執行對全國22個縣市永續環境施政評量時，特別針對核電議題予以詢問，從回覆結果得知「沒有縣市政府支持境內設置核電廠或核廢料處置場，也沒有縣市政府支持現有核電廠延役，或反對撤銷核四」。此一有政府文書根據的結果與上述民調出現極大的差異。請社會大眾勿再被上述擁核者的誘導式民調所欺騙，應該正視縣市首長反對核電設置的事實，以及許多民眾或許昧於缺電的迷思而對核電表達支持，卻不希望核電廠或核廢料處置場在其所居住縣市設置的現實。

最後，想提醒大家的是，我們不該再讓無端的核電爭議遲滯台灣現階段能源轉型與產業永續發展所最該先做的事，加強節約能源與再生能源發展才是台灣對抗全球暖化所應走的大道，也是目前全球對減碳的能源政策的共識。政府發言人與新上任的核安會陳主委也多次重申「非核家園」的目標已是台灣共識，對此立場始終如一，沒有改變。因此，我們更應該秉承初心，攜手為打造一個安全、健康、永續的美麗台灣而同心打拼。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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