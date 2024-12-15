話說李筱峰》中華人民共和國如何代表台灣？

中華人民共和國有權代表台灣嗎？那就要問，它擁有台灣主權嗎？ 從舊金山和約，到台北和約，中華人民共和國都未擁有台灣主權。國際法的觀點，可知中華人民共和國不能代表台灣。再從台海雙邊人民的政治經濟與文化內涵來看，中華人民共和國更無法代表台灣！！

◎ 李筱峰

麟洋配到中國杭州比賽，全場中國觀眾高喊「台灣是中國的！」。怪哉，他們怎麼不喊「杭州是中國的」？因為杭州本來就是中國的，不必喊；但台灣不是，所以才要喊。

麟洋配到中國杭州比賽，全場中國觀眾高喊「台灣是中國的！」（羽協提供）

藍委翁曉玲日前質問：「中國人是外國人嗎？」這個問題如果拿去問約有七十五％華人的新加坡共和國，答案很清楚，中國人當然是外國人。但是沒有現代國家觀念的翁曉玲，對「中國人」一詞，含混不清，將血緣、文化與國籍混為一談。其實，她的問題應該再精確一點問：「中華人民共和國的人，是外國人嗎？」這樣問，就讓翁曉玲妳自己回答吧！如果妳的答案認為中華人民共和國的人不是外國人，那麼，說妳是「中國在台代言人」應該不為過吧！

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藍委翁曉玲日前質問：「中國人是外國人嗎？」（資料照）

最近由「世聯倉運文教基金會」董事長黃仁安先生聯合許多本土社團發起一項徵文活動，徵文主題是「中華人民共和國有權代表台灣嗎？」此項活動緣起於今年賴總統在雙十節談話指出「 中華人民共和國無權代表台灣」。經民調反映，約有七十％民眾贊同此說，有廿．一％民眾不贊同。雖然不贊同屬少數，但是揆諸一般正常民主國家，若有廿％民眾認為要侵略本國的敵國可以代表本國，那將令人嘖嘖稱奇！

針對這個徵文主題，容我試先作答。中華人民共和國有權代表台灣嗎？那就要問，它擁有台灣主權嗎？按領土的轉承，必有國際條約的根據。一九四五年八月中，日本向盟軍投降，中華民國政府代表盟軍暫時接管台灣，以待盟國對日和約，才能決定台灣的地位歸屬。一九五一年九月八日的舊金山和約，盟國要求日本放棄台灣澎湖主權，但未言明日本放棄台澎之後，將之交給誰承接。由於已於一九四九年底逃到台灣的中華民國政府，以及甫建國的中華人民共和國，都沒有參加舊金山和約，因此中華民國政府遂於一九五二年四月在台北單獨與日本簽訂和約，此「台北和約」仍未言明台灣主權交予何者，唯在規定條約適用範圍的第一號照會中雙方言明：「本約各條款關於中華民國之一方，應適用於現在中華民國政府控制下或將來在其控制下之全部領土。」所以從舊金山和約，到台北和約，中華人民共和國都未擁有台灣主權。

以上國際法的觀點，可知中華人民共和國不能代表台灣。再從台海雙邊人民的政治經濟與文化內涵來看：

二○二二年EIU（經濟學人）公布全球民主指數，台灣在一六七個國家中排名第十名，居亞洲之冠，是「全面民主」（Full democracy）政體；中國則落居第一五六名，被歸類於「獨裁」（Authoritarian）政體。

瑞典哥德堡大學「多元民主中心」（Varieties of Democracy Institute）發布「二○二四年民主報告」指出，台灣在二○二三年「自由民主指數」排名全球第卅一名，居亞洲第二，中國則列全球第一七二名，全球倒數第八。

自由之家（Freedom House）評比全球自由度，二○二四年台灣自由度九十四分，中國只有九分。

自由度只有九分的獨裁專制政體，如何代表自由度九十四分的全面民主政體？

再看二○二二年聯合國的「世界幸福報告」排名，台灣居世界第廿六名（東亞第一），中國則落後在第七十二。

至於科技發展，台灣曾經擁有卅七項世界第一的產品。目前台積電占全球芯片產能七十％以上。

據富比士雜誌網站二○一二年的市場投資專欄指出，以經濟機會和生活品質兩項指標看，台灣在「世界十大偉大社會」（The World’s 10 Great Societies）中，台灣名列第十，中國則排無生肖。

最後，我再舉一項代表生活品質與文化水準的指標︱玻璃回收率︱來看，二○二二年台灣的玻璃回收率九十二％，居世界第二名，中國只有十三％，居世界後半段。

中華人民共和國如何代表台灣？

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

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