自由開講》反民主就是反台灣！

◎高志耘

新科國會還不到一年，就發生許多前所未有的亂象，數個如同服貿般的複雜爭議法案，在更短的時間內，一件件橫柴入灶宣讀通過。

新科國會還不到一年，就發生許多前所未有的亂象。圖為國民黨團強推3惡法，利用人數優勢攻佔主席台。（資料照）

失去國會最大黨的民進黨，並不是在最後的記名表決中被輾壓，而是在過程中直接被忽視、消音，甚至物理性阻隔在議會之外。台灣彷彿回到了萬年國會的時代，差別只在於那隻操縱的手目前還在島外。

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台灣為什麼有民主？因為我們先有異於中國的歷史機遇，統治者換成較為文明講理與進步的日本帝國，給了祖先那麼一點縫隙爭取自治；更近代，又有美國外部壓力，黨外運動內部爭取，最後才借助李前總統的個人智慧，以不流血的方式取得民主火種。

論結果，兩岸分道揚鑣130年後，台灣走向開放民主，中國則維持內卷獨裁。幾乎可以說：台灣之所以民主，正因並非是中國的一部份；台灣人也不是中國人，才會對毀壞民主程序的作為激憤上街。華人（Chinese）世界唯一民主燈塔，對於台灣並非精準的稱讚，因為任何有世界觀的人都看得出來，中國人（Chinese）民主化的可能性基本為零。

今日國民黨的種種破格，也恰恰應證他們在台灣民主化的過程當中，從未扮演任何重要推手的角色，所以才會對得來不易的民主未顯露任何珍惜之情，反而一再暴露想被人遺忘的本質：加害者、獨裁者，還有國民黨立委自己脫口而出：我們中國人……。

上個十年，或以為太陽花會永遠盛開。（資料照）

上個十年，或以為太陽花會永遠盛開，或因本土政權完全執政過於安逸鬆懈，同溫層一片平和，主張淡化上個世紀末的國族衝突，提倡開放包容的『公民民族主義』；但這些擁抱信奉『中華民族主義』的黨國立委，至今的所作所為，不只以『戒嚴是保護台灣』，宣告對民主價值的全面否認，也在昭告：我們不是台灣人！

既然不是台灣人，就沒有資格在台灣從政。送他們離開國會，就是大家的使命了！

（作者為旅德博士生）

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