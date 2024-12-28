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自由開講》中共內部軍心思變，外部虛張聲勢

2024/12/28 09:30

◎ 愚工

2015年1月28日，中共中央官網《中國共產黨新聞網》題為：「堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制」的文章引用解放軍報的文章指出，「部隊最高領導權和指揮權屬於黨中央和中央軍委。中央軍委實行主席負責制，是憲法確立的重要制度，是實現黨和國家長治久安的根本要求，有利於軍委主席對全軍實施集中統一領導和高效指揮…。」

近來中國軍報論述從「堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制」蛻變成「帶頭堅持集體領導，自覺做堅持民主集中制的表率」，迂迴佐證了軍心思變，習近平大權旁落的市井傳說。（美聯社）近來中國軍報論述從「堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制」蛻變成「帶頭堅持集體領導，自覺做堅持民主集中制的表率」，迂迴佐證了軍心思變，習近平大權旁落的市井傳說。（美聯社）

隨後中共中央反覆重申「堅定擁護兩個確立、堅決做到兩個維護」。兩個確立是指，確立習近平同志黨中央的核心，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位；兩個維護是指，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

豈料不過十年，2024年1月29日，《中國軍網》標題「帶頭堅持集體領導」，副題「自覺做堅持民主集中制的表率」的文章提出「集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定」十六字訣，引述鄧小平「組織領導班子內部，不管是誰，都要堅持集體領導，重大問題的決策一定要由集體討論決定，個人絕不能凌駕於領導集體之上」的講話，同時若有所指針砭「個別主要領導借集中之名搞一言堂、家長制，在開會前個人定調、在討論中個人定音、在形成決議時個人定局，使得名為集體領導、實際上個人或少數人說了算。」

十年河東十年河西，中國軍報論述從「堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制」蛻變成「帶頭堅持集體領導，自覺做堅持民主集中制的表率」，迂迴佐證了軍心思變，習近平大權旁落的市井傳說。加上習近平任內提拔的親信將領一個一個啟人疑竇地落馬，及《人民日報》【每日一習話】的習語錄專欄不見了，顯然習思想不再被確立，更支撐了上述市井傳言。

近日，中共在台灣周邊進行史上最大軍演，明眼人一看就知這是「內部軍心思變，外部虛張聲勢」的伎倆。吾人固然不需跟著中共在台同路人起舞，自己嚇自己，但料敵從寬，禦敵從嚴，只要提高警惕習近平的困獸之鬥即可。

（作者業商）

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