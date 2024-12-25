自由開講》反制國民黨亂政 各界應續推落選運動

◎ 劉大可

12月份的第3週，我國的立法院接來迎來各種亂象，筆者對於上街反惡法的民眾感到敬佩，但抗爭是一時的，後續明年的大罷免行動可能也是一時的，莫忘太陽花學運後，國民黨從2014地方選舉，到2016總統、立法委員選舉接連慘敗的慘況，實在令人拍手叫好，但是勝利不是隨便從天上掉下來的，現在我們群聚於此反擴權、反惡法，但國民黨可能不會就此罷手，所以我們更應續推落選運動，讓國民黨無法再掌握地方及中央的執政權。

藍白聯手表決強硬通過「選罷法」、「憲法訴訟法」與「財政收支劃分法」三大爭議法案，公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，民眾聚集立法院外抗議藍白硬闖惡法。 （記者羅沛德攝）

盤點國民黨可能出馬參選2026年縣市長的潛在人選，除譁眾取寵的志清龍王四人組外，張嘉郡立委可能參選雲林縣長，謝衣鳯立委可能參選彰化縣長，馬文君立委可能參選南投縣長，江啟臣副院長可能參選臺中市長，鄭正鈐立委可能參選新竹市長，甚有吳宗憲立委空降參選宜蘭縣長，上述這些人都是國民黨擴權、修惡法的幫兇，我們沒有道理容忍這些人在立法院破壞民主的程序後，又能擔任地方首長，分食我們寶貴的行政資源，參與利益分配，繼續養肥國民黨地方的派系，與民眾作對。

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各界應該擴大推動落選運動，下鄉宣講，告訴人民國民黨在立法院惡形惡狀，告訴民眾為什麼不應該繼續支持國民黨。（記者方賓照攝）

南韓曾經推行過落選運動，而且也達到一定的成效，筆者希望民進黨及其他的台派政黨、支持台派的民團，能擴大推動落選運動，下鄉宣講，告訴人民國民黨在立法院惡形惡狀，告訴民眾為什麼不應該繼續支持國民黨，只要讓討厭國民黨的氛圍起來，促使淺藍或中間偏藍的選民不願出來投票，就能重挫國民黨2026縣市長選舉，也就能再複製一次太陽花的模式，在2028年總統大選時帶給國民黨災難性的慘敗，讓甘為中國代理人的政黨，見識人民的怒火。

（作者為臺中市民）

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