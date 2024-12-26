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自由開講》國會戒嚴？國眾兩黨有臉批評民進黨？

2024/12/26 08:30

◎葉宇晉

近期立法院院會審議多項重要法案，包括選罷法修訂。由於民進黨立委率先採取行動，破窗進入議場並封鎖大門，試圖阻止議案被國民黨與民眾黨聯手強行通過，國眾兩黨隨即展開口誅筆伐。國民黨立法院黨團總召傅崐萁在臉書上指控民進黨「國會戒嚴」，霸凌多數民意；民眾黨團更召開記者會，直言「民進黨執政，國會搞戒嚴」，並質問賴清德總統是否「打算在台灣搞戒嚴」。

針對立院民進黨團試圖阻止藍白聯手強推侵害人民權利的「選罷法」等爭議修法，國眾兩黨痛批「國會戒嚴」。圖為立法院民眾黨團召開記者會，抨擊「民進黨執政，國會搞戒嚴」。（記者劉信德攝）針對立院民進黨團試圖阻止藍白聯手強推侵害人民權利的「選罷法」等爭議修法，國眾兩黨痛批「國會戒嚴」。圖為立法院民眾黨團召開記者會，抨擊「民進黨執政，國會搞戒嚴」。（記者劉信德攝）

然而，稍有歷史記憶的人都清楚，世界上最長的戒嚴令，正是國民黨一手推行的產物。1949年，時任台灣省政府主席的陳誠宣布在台實施戒嚴令。此後，國民政府封鎖港口，全面禁止集會、遊行、請願等活動，並規定民眾外出需隨身攜帶身份證，否則即遭拘捕。當時謠言惑眾、聚眾暴動、鼓動學潮者甚至可能被處以死刑。若以當年的標準衡量，如今民進黨若真實施戒嚴，那些為一己私利煽風點火的名嘴、政客與學者，恐怕九條命都不夠用

戒嚴令實施僅半年後，國共內戰失敗的國民政府撤退至台灣，並以兩岸緊張局勢為由，長期延續戒嚴統治。憲法所保障的基本人權與自由，例如集會、結社、言論、出版等，皆受到極為嚴苛的限制。此戒嚴統治整整延續了38年，直到1987年蔣經國宣布解嚴，台灣才得以步入民主道路。

民進黨自成立以來，即致力於推動民主改革。1986年，民進黨在第一次黨員代表大會中提出一系列綱領，包括解除戒嚴令、國會全面改選，並主張台灣未來應由台灣人民以自由、公平的方式決定。同時，民進黨及黨外人士在當年冒著生命危險，發起各類抗議、示威與街頭運動，最終迫使蔣經國不得不解凍戒嚴統治，鬆綁諸多禁令

對於「戒嚴」二字，國民黨及其支持者似乎已熟稔於心，但其真正內涵無疑是對台灣人民的一再傷害。因查緝私菸爆發的二二八事件造成無數台灣人民無辜喪命，其後長達38年的戒嚴，讓許多政治受難家庭終生活在白色恐怖陰影下。（維基百科）對於「戒嚴」二字，國民黨及其支持者似乎已熟稔於心，但其真正內涵無疑是對台灣人民的一再傷害。因查緝私菸爆發的二二八事件造成無數台灣人民無辜喪命，其後長達38年的戒嚴，讓許多政治受難家庭終生活在白色恐怖陰影下。（維基百科）

對於「戒嚴」二字，國民黨及其支持者似乎已熟稔於心，但其真正內涵無疑是對台灣人民的一再傷害戒嚴時期的惡法成為國民黨整肅異己的工具，其台灣行政長官更集立法、行政、司法、軍事於一身，形同土皇帝，引發包括二二八事件在內的諸多悲劇，造成無數台灣人民無辜喪命。這些歷史傷痛，老一輩的台灣人至今記憶猶新。

今日，國民黨與民眾黨對「國會戒嚴」的指控，無異於自己打自己的嘴巴，貽笑大方。當台灣人民重新審視歷史時，更應警醒於這些政黨的雙重標準與歷史修正主義，守護得來不易的民主成果。

（作者為行政工作者）

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