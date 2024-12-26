自由開講》國會戒嚴？國眾兩黨有臉批評民進黨？

◎葉宇晉

近期立法院院會審議多項重要法案，包括選罷法修訂。由於民進黨立委率先採取行動，破窗進入議場並封鎖大門，試圖阻止議案被國民黨與民眾黨聯手強行通過，國眾兩黨隨即展開口誅筆伐。國民黨立法院黨團總召傅崐萁在臉書上指控民進黨「國會戒嚴」，霸凌多數民意；民眾黨團更召開記者會，直言「民進黨執政，國會搞戒嚴」，並質問賴清德總統是否「打算在台灣搞戒嚴」。

針對立院民進黨團試圖阻止藍白聯手強推侵害人民權利的「選罷法」等爭議修法，國眾兩黨痛批「國會戒嚴」。圖為立法院民眾黨團召開記者會，抨擊「民進黨執政，國會搞戒嚴」。（記者劉信德攝）

然而，稍有歷史記憶的人都清楚，世界上最長的戒嚴令，正是國民黨一手推行的產物。1949年，時任台灣省政府主席的陳誠宣布在台實施戒嚴令。此後，國民政府封鎖港口，全面禁止集會、遊行、請願等活動，並規定民眾外出需隨身攜帶身份證，否則即遭拘捕。當時謠言惑眾、聚眾暴動、鼓動學潮者甚至可能被處以死刑。若以當年的標準衡量，如今民進黨若真實施戒嚴，那些為一己私利煽風點火的名嘴、政客與學者，恐怕九條命都不夠用。

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戒嚴令實施僅半年後，國共內戰失敗的國民政府撤退至台灣，並以兩岸緊張局勢為由，長期延續戒嚴統治。憲法所保障的基本人權與自由，例如集會、結社、言論、出版等，皆受到極為嚴苛的限制。此戒嚴統治整整延續了38年，直到1987年蔣經國宣布解嚴，台灣才得以步入民主道路。

民進黨自成立以來，即致力於推動民主改革。1986年，民進黨在第一次黨員代表大會中提出一系列綱領，包括解除戒嚴令、國會全面改選，並主張台灣未來應由台灣人民以自由、公平的方式決定。同時，民進黨及黨外人士在當年冒著生命危險，發起各類抗議、示威與街頭運動，最終迫使蔣經國不得不解凍戒嚴統治，鬆綁諸多禁令。

對於「戒嚴」二字，國民黨及其支持者似乎已熟稔於心，但其真正內涵無疑是對台灣人民的一再傷害。因查緝私菸爆發的二二八事件造成無數台灣人民無辜喪命，其後長達38年的戒嚴，讓許多政治受難家庭終生活在白色恐怖陰影下。（維基百科）

對於「戒嚴」二字，國民黨及其支持者似乎已熟稔於心，但其真正內涵無疑是對台灣人民的一再傷害。戒嚴時期的惡法成為國民黨整肅異己的工具，其台灣行政長官更集立法、行政、司法、軍事於一身，形同土皇帝，引發包括二二八事件在內的諸多悲劇，造成無數台灣人民無辜喪命。這些歷史傷痛，老一輩的台灣人至今記憶猶新。

今日，國民黨與民眾黨對「國會戒嚴」的指控，無異於自己打自己的嘴巴，貽笑大方。當台灣人民重新審視歷史時，更應警醒於這些政黨的雙重標準與歷史修正主義，守護得來不易的民主成果。

（作者為行政工作者）

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