自由開講》花蓮人該覺醒了 選錯人貽誤國家

◎陳啟濃

數年前陪內人回花蓮玉里娘家，搭計程車時跟司機做了縣長選舉民調，司機斬釘截鐵道出「一定是徐榛蔚當選縣長，因為傅崐萁做了太多公益，救助貧困。」通常計程車司機的民調最貼近民意，事後果然徐榛蔚高票當選縣長。

傅崐萁夫妻長期在花蓮執政，縣長、立委夫妻輪流當。圖為縣府舉辦宗教感恩祈福活動，兩人連袂參加活動。（花蓮縣府提供）

傅崐萁夫妻長期在花蓮執政，縣長、立委夫妻輪流當，這樣奇特的現象，讓人很難想像，花蓮人為何心甘情願被他們綁架。因為「大撒錢」的政策，好多救助善款，連學生的營養午餐都是免費的。單純善良的花蓮人，願意對這種「散財」的政策買單，卻不願認真思考「錢從哪裡來？」

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傅崐萁是經濟犯，兩度入獄，按照目前國家的法律，竟然還可以擔任國會議員。立法院是國家最高的民意機構，因為國民黨是立院最大黨，傅崐萁擔任國民黨團的總召，等同國家讓一個經濟犯，掌控一切法案的修訂，這不僅是「台灣奇蹟」，更是跟受到罷免的市長，還能擔任立法院院長，一樣的是國際級的笑話。

傅崐萁是經濟犯，被控炒作凱上市股票，全案纏訟20年，兩度入獄。（資料照）

一個公司不可能任由一個經濟犯擔任董事，或是承擔他們公司的經理職務，因為在經濟投資上失去誠信的人，不可能得到任何企業公司的信任。然而台灣卻任由這樣在民間失去信用的人，還可以擔任國會議員，甚至還操控重大法案的立法。

這樣的現象，追根溯源，還不是起因於花蓮縣民選擇傅崐萁當立委。如果誠信是很重要的，如果品格是影響個人社會評價，影響國家發展的重要價值，請花蓮人慎重考慮，以後選出一位值得託付，願意為國家開展美好未來的立委人選。

（作者為花蓮女婿）

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