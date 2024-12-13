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自由開講》這款「腳肖」當總召

2024/12/13 12:30

◎ 愚工

前勞動部長何佩珊因勞發署北分署發生霸凌輕生案引咎辭職，民進黨立委洪申翰接任後於11月25日正式上工。國民黨立院黨團總召傅崐萁11月29日認為洪申翰只有高中學歷，譏嗆「這種貨色當勞動部長，這是國家之恥」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）認為勞動部長洪申翰只有高中學歷，譏嗆「這種貨色當勞動部長，這是國家之恥」。（資料照）國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）認為勞動部長洪申翰只有高中學歷，譏嗆「這種貨色當勞動部長，這是國家之恥」。（資料照）

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，反歧視是進步社會應有思維，沒想到立法院最大政黨黨鞭傅崐萁卻語出驚人歧視學歷；另也提到，立法院有多少掛著博士的立委，問政素質卻不堪入目，學歷不是評判職場表現的唯一依據。

乍聞傅崐萁向洪申翰戰學歷，我以為他有耀眼的學歷，翻查後，驚覺他的最高學歷是中國暨南大學國際關係博士。

眾所周知，這所大學是中共中央統戰部監管的中央部屬高校；在中國，每所大學都有其原生的部委，例如著名的哈爾濱工業大學是中共工業和資訊化部的中央部屬高校。北京電子科技學院是中共中央辦公廳直屬的大學…。

這些部委就如大學的原生父母，部委的特質孕育這所學校的DNA，例如暨南大學繼承了中共中央統戰部，陰狠、狡猾、目無法紀、工於分化鬥爭的DNA；2019年香港區議會選舉期間，該校香港學生被學系教職員要求單獨見面。會面期間，對方居然可清楚說出學生所屬選區，及該區建制派候選人名字，要求港生投票予親北京派候選人。完全是統戰恐嚇的手法。

傅崐萁是中國暨南大學國際關係博士，該校繼承了中共中央統戰部陰狠狡猾、目無法紀、工於分化鬥爭的DNA，對照他在立法院的囂張跋扈、無法無天、欲置台灣於死地的行徑也就不足為奇了。（圖取自中國暨南大學網站）傅崐萁是中國暨南大學國際關係博士，該校繼承了中共中央統戰部陰狠狡猾、目無法紀、工於分化鬥爭的DNA，對照他在立法院的囂張跋扈、無法無天、欲置台灣於死地的行徑也就不足為奇了。（圖取自中國暨南大學網站）

明白中國暨南大學的DNA，如今看到傅崐萁在立法院的囂張跋扈、無法無天、欲置台灣於死地的行徑就不足為奇了

至於傅崐萁從政期間，既要服務選民又要進去服牢役，何來時間迢迢千里跑到中國暨南大學修國際關係博士學位？他的博士論文到底寫些甚麼碗糕，才是令人好奇的課題。這款「腳肖」居然當總召，天其亡國民黨乎。

（作者業商）

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