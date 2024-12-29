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自由共和國》徐光成／把演習當演戲的陋習 正在改變

2024/12/29 05:30

今年七月的漢光演習，首度採行「無劇本、實戰化」演練。（澎防部提供）今年七月的漢光演習，首度採行「無劇本、實戰化」演練。（澎防部提供）

徐光成／政治工作者

總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會會議。（總統府提供）總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會會議。（總統府提供）

為強化台灣全社會的防衛韌性，總統府首次在十二月廿六日，在府內舉行了首次結合中央、地方政府與民間觀察員進行的桌上推演。推演結束後，下午由賴清德總統親自主持召開全社會防衛韌性委員會，賴總統於致詞時指出，推演基於台灣成熟的災害防救體系，「採用『有想定、無腳本』方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。」明年三月第三次委員會議時，則將舉行小規模實地演練。

強化全社會防衛韌性

賴預告明年實地演練

無獨有偶，今年七月的漢光演習，也改變過去「按表操課」的演習模式，首度採行「無劇本、實戰化」演練，過往演訓部隊能事前得知各種「狀況」，有完整的劇本，幾時幾分，需要如何行動都已寫得清清楚楚，也導致演習屢屢被詬病成為演戲；今年漢光的「狀況」，則是臨時下達，更能完整檢視部隊的日常訓練是否扎實。

上述兩則資訊，則揭示著不僅國軍的演習訓練要更貼近實際情況，其餘政府單位進行規劃時，也得接受更貼近真實情況的檢驗，例如廿六日的兵推，便發現過往防災工作的SOP，太依賴軍警人員，然而要是軍警人員已有其他任務，無法支援民間部門呢？紙面作業、按表演出，就難以發現這些問題。

民進黨政府正以嚴肅、認真的態度面對防衛台灣、守護台灣自由民主生活方式的重責大任，逐步改變把演習當演戲的陋習。演習不是追求一百分，而是找出缺失，逐次改進，這樣的轉變也需要獲得民間的支持，能在演習中發現不足，且理性探討改善方案，台灣的防衛準備才會更加充分。

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