晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》傅崐萁向中共看齊學到造假？！

2024/05/31 10:53

◎陳啟濃

所謂的「近朱者赤近墨者黑」，印證在傅崐萁的身上再貼切不過。因為中共是全世界最愛說謊的政權，傅崐萁卻以這樣說謊成性的政權馬首是瞻，當然也是說謊說的理直氣壯，一點都不會感到羞愧。

明明是因炒股、違反證交法與假離婚三罪而入獄，硬要說成是觸犯了刑法第100條。因為當年刑法第100條是當時威權時代國民黨用來對付政治良心犯的政治打擊工具，傅崐萁可以說出這樣的謊言，無非是要把自己塑造是一個因冤枉而入罪，卻是充滿良心的政治人物。然而他的謊言被戳破後，更顯示出他是一個陰險狡詐的政客。

國民黨立委傅崐萁（中）過去明明是因炒股、違反證交法與假離婚三罪而入獄，硬要說成是觸犯了刑法第100條。（資料照）

傅崐萁指控王義川動用國家資源進行人民電信監控的罪名，顯示他對現在的大數據知識不足。網路流通的資訊世代，大數據的資料統計是一種市場行銷的調查，任何行銷公司都可以透過大數據掌握消費者背景。正如選舉時統計各個年齡層政黨的支持傾向，難道還需要動用國家資源。

至於要總統到立法院備詢報告，傅崐萁現在又說只要報告即可，惹得同黨楊瓊瓔立委質疑等同是就職演說。可見得傅崐萁只是想耍威風，國民黨總統選輸了，卻要總統來跟國民黨立委報告，以報一箭之仇。

最扯的是花蓮縣民進黨黨團跟他的妻子徐榛蔚縣長提出，希望她簽名同意議會對縣府團隊的「藐視議會罪」，徐榛蔚竟然悍然拒絕。既然有「藐視國會罪」為何不能有「藐視議會罪」，可見夫妻兩人有兩套標準。

如果是普通人像傅崐萁一樣的言行，可能只會交不到朋友。可悲的是他是中華民國國會最大黨的總召，言行會決定國家未來的命運，不知花蓮人是否後悔選出禍害國家的立委。

（政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書