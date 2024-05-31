自由開講》傅崐萁向中共看齊學到造假？！

◎陳啟濃

所謂的「近朱者赤，近墨者黑」，印證在傅崐萁的身上再貼切不過。因為中共是全世界最愛說謊的政權，傅崐萁卻以這樣說謊成性的政權馬首是瞻，當然也是說謊說的理直氣壯，一點都不會感到羞愧。

明明是因炒股、違反證交法與假離婚三罪而入獄，硬要說成是觸犯了刑法第100條。因為當年刑法第100條是當時威權時代國民黨用來對付政治良心犯的政治打擊工具，傅崐萁可以說出這樣的謊言，無非是要把自己塑造是一個因冤枉而入罪，卻是充滿良心的政治人物。然而他的謊言被戳破後，更顯示出他是一個陰險狡詐的政客。

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國民黨立委傅崐萁（中）過去明明是因炒股、違反證交法與假離婚三罪而入獄，硬要說成是觸犯了刑法第100條。（資料照）

傅崐萁指控王義川動用國家資源進行人民電信監控的罪名，顯示他對現在的大數據知識不足。網路流通的資訊世代，大數據的資料統計是一種市場行銷的調查，任何行銷公司都可以透過大數據掌握消費者背景。正如選舉時統計各個年齡層政黨的支持傾向，難道還需要動用國家資源。

至於要總統到立法院備詢報告，傅崐萁現在又說只要報告即可，惹得同黨楊瓊瓔立委質疑等同是就職演說。可見得傅崐萁只是想耍威風，國民黨總統選輸了，卻要總統來跟國民黨立委報告，以報一箭之仇。

最扯的是花蓮縣民進黨黨團跟他的妻子徐榛蔚縣長提出，希望她簽名同意議會對縣府團隊的「藐視議會罪」，徐榛蔚竟然悍然拒絕。既然有「藐視國會罪」為何不能有「藐視議會罪」，可見夫妻兩人有兩套標準。

如果是普通人像傅崐萁一樣的言行，可能只會交不到朋友。可悲的是他是中華民國國會最大黨的總召，言行會決定國家未來的命運，不知花蓮人是否後悔選出禍害國家的立委。

（政治評論員）

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