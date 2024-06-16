晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

研之有物》鄭芝龍海圖？明代航海圖？解開塞爾登地圖的身世之謎

究竟塞爾登先生是在何時何地取得此圖，並沒有留下記載，讓該圖的身世成為各國歷史學者爭相解開的謎團。有學者認為，有能力畫出這樣一幅地圖的人，應該是 17 世紀東亞海域的大商人，由李旦或鄭芝龍繪製的傳言一度甚囂塵上。
研之有物

研之有物

2024/06/16 15:02

◎研之有物

喚醒沉睡四百多年古地圖

在牛津大學圖書館的深處，躺著一幅沉睡四百多年的古地圖，上頭以中國山水畫風格描繪東亞地區。無人知曉繪圖者是誰？在何時何地繪製？只知道曾是英國法學家 John Selden 的收藏品，普遍以「Selden Map（塞爾登地圖）」稱之。在 2010 年一場研討會中，中央研究院臺灣史研究所陳宗仁研究員意外邂逅此圖，就此展開十多個年頭的研究。憑藉鑽研東亞海洋史及圖像分析的豐富經驗，陳宗仁逐步解開 Selden Map 的身世之謎。

中研院臺灣史研究所陳宗仁研究員，與我們介紹神秘的古地圖。（圖｜研之有物）

就著午後明亮的陽光，陳宗仁研究員緩緩展開一張古地圖，雖然只是印刷品，依然可感受到這幅圖的與眾不同。

泛黃的圖紙上畫有中國、臺灣、日本、朝鮮、菲律賓及東南亞島嶼，上頭以漢字標示地名與圖說，並繪有山脈、河流、各種植物，甚至還可見到萬里長城。地圖乍看有中國山水畫的影子，但其陸地形狀與比例大小卻類似現代地圖。

地圖的本尊正靜靜躺在牛津大學 Bodleian 圖書館，四百多年來，這幅沒有標題、繪者未知、時間不詳的地圖，一度被世人遺忘，直到 2008 年才被學者 Robert Batchelor 重新發現。

目前歷史學者普遍以「Selden Map（塞爾登地圖）」稱之，取名自該圖的收藏者 John Selden（1584-1654），他是英國 17 世紀著名的法學家，1654 年逝世後，其後人在 1659 年將本圖連同其他藏品捐給牛津大學 Bodleian 圖書館。

全圖長約 158 公分、寬 96 公分，現藏於牛津大學 Bodleian 圖書館。（圖｜Bodleian Libraries, University of Oxford）

究竟 Selden 先生是在何時何地取得此圖，並沒有留下記載，讓該圖的身世成為各國歷史學者爭相解開的謎團，單單為此寫的專書就有好幾本。有學者認為，有能力畫出這樣一幅地圖的人，應該是 17 世紀東亞海域的大商人，由李旦或鄭芝龍繪製的傳言一度甚囂塵上。

然而，陳宗仁卻有不同看法，他在 2010 年一場研討會中見到 Selden Map，過往的圖像研究經驗讓他初見此圖就產生一種既視感。「許多學者以為，這是一幅在中國大陸繪製的地圖」，陳宗仁像柯南辦案般尋找破案線索：「但 16、17 世紀的中國沒有任何一幅東亞地圖有如此準確的比例尺。」

西方的圖像傳統強調比例精確，而中國古地圖是傳統繪畫的分支，傾向表達繪製者的想像與意圖，通常不重視比例控制，常被認為美麗，但缺乏參考價值。

陳宗仁提到：「我女兒有一次畫校園，喜歡操場，就畫的很大，行政大樓就畫的很小，沒有比例控制，校園面貌顯得扭曲，卻反映了繪圖者對校園的認知。」從認知的角度而不是考慮客觀的比例，讓我們可以更好地欣賞古地圖。

然而 Selden Map 不同於大多數的中國古地圖，其海岸線輪廓和島嶼相對位置，比同時期的中國地圖準確得多，陳宗仁因而認為：

Selden Map 的繪圖者應該接觸過中國與西方地圖。換言之，這幅地圖是 17 世紀東、西文化交流時期的產物。

只因一眼瞬間的邂逅，就此讓陳宗仁與 Selden Map 結緣，展開十多年斷續的研究工作。「我把這張圖照原尺寸輸出掛在研究室，想說每天看，一定可以領悟到什麼！」如今這幅圖的身世之謎終於露出破案曙光。

誰是繪圖者？從特殊圖形、地名發音找線索

這樁古地圖懸案究竟該怎麼破解？陳宗仁根據過去的研究經驗，抽絲剝繭，慢慢理出追索的線頭。

首先，他一眼看出 Selden Map 具有 16 世紀葡萄牙人繪製的東亞海圖特色與架構。在那個葡萄牙商人競逐東亞貿易的時代，誰能見到葡萄牙人的地圖？這個人必須跟葡萄牙或西班牙人有接觸，才有可能接觸到這類海圖。

接著，陳宗仁發現，地圖上的中國是福建地區才有的特殊畫法。在福建的書坊盛行出版一種日用類書，當中記載簡易醫藥指南、書信寫作範本等資訊，還包含一幅風格變異的大明地圖。

地圖上大明國兩京十三省被河流切割劃分，可能最初的繪圖者在臨摹地圖的過程中，把河流與省界混淆，後人在不疑有他的情況下以訛傳訛，成為福建流傳的特殊地圖畫法。

有些學者也發現此現象，但值得再追問的是，繪圖者為什麼剛好使用福建流傳的地圖？背後應該有地緣上的牽連。

大明兩京十三省畫法，與福建日用類書的地圖相似，各省被河流切割劃分。（圖｜（上）Bodleian Libraries, University of Oxford；（下）原書藏於中國國家圖書館，蔡幸真依書中之圖重繪）

另一個線索則藏在地圖上標示的漢字圖說，有趣的是，你每個字都看得懂，但可能一時無法讀懂意思。陳宗仁提示，試著改用閩南語唸唸看，就像瞬間吃了翻譯年糕，原來這是一幅以閩南語發音的地圖。

以日本島上的地名為例，「魚难島」（發音 Hirado）是指「平戶」、「笼仔沙机」（發音 Nagasaki）是指「長崎」、「殺子馬」（發音 Satsuma）是指「薩摩」，這些都是當時九州重要的港市所在。

陳宗仁藉由關注哪些港市被畫出，以及閩南語的發音等證據推論，繪圖者應該有海外經商背景，且可能是漳州籍閩南人。

Selden Map 日本圖形，本州與九州兩個島連成一塊，此畫法可能受葡萄牙海圖影響，也顯示繪圖者只熟悉與通商有關的地名，卻不清楚兩島的關係。（圖｜Bodleian Libraries, University of Oxford）

綜觀目前的線索，Selden Map 的繪圖者不僅接觸過西方商人、讀的是中國福建出版的地圖，還是位在海外經商的漳州人。

所有證據指向一個活躍於東亞海域的群體，也就是離開原鄉、到海外打拚的「唐人」。

繪圖時間現端倪！線索藏在香料群島上

「唐人」是解讀 Selden Map 的重要概念。當時移居海外者自稱「唐人」、住的是「唐人街」，他們多數來自福建、浙江、廣東等中國沿海省份。數百年來，海外的蓬勃商機吸引他們不畏風險走海，往北到琉球、日本經商，往南到東南亞各地發展，有些人就在當地落地生根。

這或許就是為何 Selden Map 近一半篇幅清楚描繪東南亞地區，另有多處以文字記載當地發生的重要事件。例如地圖上標示「万老高」的地方，就是現今印尼的摩鹿加群島（Maluku Islands），這裡也是大航海時代列強爭相建立貿易據點的「香料群島」。

葡萄牙人積極探索海外商機，自 16 世紀起先後在麻六甲、摩鹿加群島、澳門等地建立據點，企圖控制東亞到歐洲的香料貿易。隨後到的西班牙，則以菲律賓呂宋島為據點、建立馬尼拉城。同時，新崛起的荷蘭也成立東印度公司，與葡、西競爭東亞海域的貿易權。

當時，摩鹿加群島中的兩個小島「干子智」（Ternate）、「直羅里」（Tidore）出產高利潤的稀有香料丁香、肉豆蔻，列強競爭尤為激烈。荷蘭與干子智島上的穆斯林蘇丹結盟，攻佔葡萄牙在當地的據點；而直羅里蘇丹國則與西班牙合作，對抗荷蘭與干子智聯盟。

Selden Map 記載了這場衝突，在香料群島上標註「化人住」、「紅毛住」字樣，代表兩方勢力正在島上對峙，這當中還藏有解開地圖繪製時間的線索。

「万老高」為印尼摩鹿加群島，又名「香料群島」，上頭標示「化人住」、「紅毛住」字樣，代表西班牙、荷蘭勢力正在島上對峙。（圖｜Bodleian Libraries, University of Oxford）

此處的「化人」指的是西班牙人、「紅毛」則是指荷蘭人。1606 年，西班牙首先奪取葡萄牙在干子智的堡壘。隔年 1607 年，荷蘭人又在干子智人的幫助下在島上建立據點，展開與西班牙的長期對峙，直到 1662 年鄭成功傳聞要攻打呂宋島，西班牙人才放棄摩鹿加群島據點，逐漸撤兵回防。

1601 年在直羅里島周遭海上，葡萄牙和荷蘭船隻正在交戰，遠處島上可看到清真寺、天主教堂和一座小堡壘。（圖｜Wikimedia）

由於 Selden Map 並沒有標註 1619 年荷蘭佔領巴達維亞，以及 1622 至 1624 年荷蘭在臺灣海峽的軍事行動，再加上此書的大明帝國圖形與 1610 年代刊行的日用類書近似。

陳宗仁就此推測，Selden Map 最可能在 1610 年以後繪製，是距今 410 多年、研究大航海時代與海外唐人生活的珍貴史料。

繪圖者居住地現蹤！先解答「化人」是誰

現在我們可以確定，Selden Map 的繪圖者最可能生活在東南亞，但詳細的居住地還不清楚。在眾多圖文資訊中，地圖西北側邊緣的「黃哇黎番 呵难黎番 俱在此後」字跡成為關鍵線索，其中「黃哇黎」指「英國人」、「呵难黎」指「荷蘭人」，而這兩個譯音詞應出自西班牙語（inglés, holandés）或葡萄牙語（inglês, holandês）。

地圖西北側邊緣寫有「黃哇黎番 呵难黎番 俱在此後」，意思是「英國人、荷蘭人住在這後頭」。（圖｜Bodleian Libraries, University of Oxford）

目前我們有兩個選項，究竟繪圖者是身處西班牙或葡萄牙的殖民地呢？

首先，我們來看西班牙殖民的菲律賓呂宋島，圖中的資訊相當豐富，既以黃色圓圈強調「王城」地名（指馬尼拉），又在島嶼東南側標註「化人番在此港往來呂宋」字樣。如今我們知道「化人」是指西班牙人，但此稱呼又是怎麼產生的呢？

西班牙殖民的菲律賓呂宋島，以黃色圓圈強調「王城」地名，又在島嶼東南側標註「化人番在此港往來呂宋」。（圖｜Bodleian Libraries, University of Oxford）

根據陳宗仁的研究，「化人」會被用來指西班牙人，與西班牙傳教士對唐人的傳教活動有關。

在 17 世紀初期，菲律賓傳教士編寫的辭典《Arte de la Lengua Chio Chiu（漳州話語法）》中，除了使用化人一詞，還寫有「僚氏化天地」等與「化」相關的句子。此處的「化」有「創造」之意，傳達「上帝創造世界」此重要的基督宗教概念，因此傳教士就是化人，西班牙人也跟著統稱化人。

相對地，地圖上有關葡萄牙人的資訊就比較少，不但沒有畫出澳門殖民地，也沒有在葡屬麻六甲地區標示「王城」。

從圖上的譯音詞、「化人」一詞的使用，以及菲律賓呂宋島上的豐富資訊推測，繪圖者與西班牙的關係密切，比較可能是居住在菲律賓的唐人。

走入 17 世紀海外唐人的生活世界

Selden Map 的身世背景已逐漸明朗，但這幅四百多年前誕生的古地圖，對於當代的我們又有何意義呢？

陳宗仁提到，歷史學常被認為是在處理戰爭何時爆發、原因是什麼、統治者如何治理等問題，其實我們也會關注歷史上的人如何認知外在世界？

首先，我們從 Selden Map 的空間秩序觀察起，當中隱含「華夷圖」的身影，這是一種以中國為中心、四周為藩屬、蠻夷的天下觀。在這幅圖裡，雖然作為「華」的大明國不在地圖的正中心，但仍佔了一半圖幅。至於在傳統中國地圖裡，「夷」的描繪常是簡略、刻板，但在這幅圖中卻成為視覺焦點，從日本、臺灣到南洋諸島，用一連串的港市與航線串連。

陳宗仁剖析：「繪圖者是一名身處海洋文化的人物，但他所處的文化氛圍盛行華夷圖，只能用此概念工具表現他生活的世界。不過他在畫圖時，維持了『華』國的繁複，增添了『夷』地的生氣蓬勃。」

16 世紀末西班牙文獻中的唐人夫婦（圖｜Boxer Codex, 1590, maintained by Indiana University Digital Library Program）

說著說著，眼前彷彿出現一名 17 世紀活躍於東亞海域的唐人，他的生活世界是這樣的：他不清楚中國北方、長城以外的地方，只能畫上他熟悉的花木、竹子、蝴蝶來裝飾空白。他知道長城以南是大明的十三省，但這是抄來的。海外有很多港市和航線，有些是他身歷其境的描繪，有些則是口傳耳聞。

日本的本州和九州黏在一起，說明他不清楚兩地的關係；而畫了那麼多九州的港市，是因為唐人都到那裡做生意。此外，生活在海外的他也具有全球視野，他知道英國人、荷蘭人住在哪個方向，荷蘭及西班牙正在香料群島對峙，只是此時還未料到這兩大海上勢力的對峙，也即將把臺灣捲入。

對歷史學來說，Selden Map 的貢獻在於，它展現了 17 世紀初的唐人感知到的世界長什麼樣，也提供一條線索，讓我們從海外唐人的觀點探索東亞海洋史。

人為什麼遷徙？從移民經驗看見海洋史的臺灣

家人的移民故事、研究所的田野經驗，讓陳宗仁對「人為什麼遷徙？」產生研究興趣。（圖｜研之有物）

「這幾十年下來，其實我的研究動機很單純，就是對自身疑惑的解答。」儘管從事臺灣史研究數十年，陳宗仁坦言，他其實到大學才有機會接觸臺灣史。

回憶起小學地理課教的都是長江、黃河；歷史課學的是勾踐、岳飛或國民革命，陳宗仁直到大學幫著老師寫方志，才慢慢認識臺灣島上發生的事。

碩士論文寫 18 世紀新莊的歷史，發覺小時候常講的「草地」原來是大量福建、廣東移民來臺開墾時見到的平原面貌；而新莊的草地則是在數十年內變成街市，更成為臺北盆地最熱鬧的地方。

此外，陳宗仁上大學時，父母跟隨朋友的腳步移民西班牙開餐館，特殊的移民經驗也讓他逐漸對「人為什麼遷徙？」這個命題產生興趣。

無論是陳宗仁移居西班牙的父母，或 18 世紀開墾新莊的移民，每個人都有自己的遷徙動機，但他不滿足於將這些視為個人生活的碎片，希望能進一步將移民群體的生命經驗用歷史學的訓練「概念化」，思考歷史上的人們為何遷徙。

「唐人幾百年來都在海內外移徙，我生在臺灣的移民家庭，自然也對『唐人』、『海洋史』這樣的主題感興趣。」

陳宗仁認為，從事唐人研究除了解答對自身經驗的疑惑，也為臺灣史開拓了不同的研究向度。

過去的臺灣史是依循中國王朝的視角，認為臺灣是王朝的一部分，強調臺灣島如何成為「中國的臺灣」。有些人則著重西方的視角，認為臺灣原是傳統的清代社會，開港通商後歷經西方文化衝擊，隨後遭逢日本殖民統治，臺灣才逐漸成為「現代的臺灣」。

但陳宗仁認為，臺灣史研究還能從更多元的角度切入，海洋史觀給了我們重新認識臺灣的新視野，關心的不是在歷史上是誰的領土，而是將臺灣還原為海域世界的一個島。

「我們講述的歷史，應如同我的老師曹永和所說『臺灣島史』，是由不同族群觀點形成的臺灣史。例如原住民族怎麼理解外來者的出現？因殖民而來的日本人在臺灣做了什麼？臺灣的唐人與東亞各地的唐人有何不同？」

陳宗仁從唐人研究、海洋史出發，逐步找到臺灣史的本質：

臺灣是一個由不同群體組成的社會，是多元而非單一的主軸，塑造了這座島嶼的歷史。

陳宗仁認為，從事唐人研究除了解答對自身經驗的疑惑，也為臺灣史開拓了不同的研究向度：從海洋史觀出發，看見不同族群觀點形成的臺灣史。（圖｜研之有物）

採訪撰文│林庭葦、田偲妤

責任編輯│田偲妤

美術設計│蔡宛潔

本文經授權轉載自研之有物 鄭芝龍海圖？明代航海圖？解開塞爾登地圖的身世之謎

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書