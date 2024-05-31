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自由開講》巧芯用嘴硬掩蓋害怕？罷免藍委名單才不會忘記你！

2024/05/31 10:25

◎張天泰

台灣立法院國民黨與民眾黨聯手，三讀通過國會擴權惡法，民意立即回應，連續青鳥行動立院外集結突破十萬、七萬的人民怒火，沒想到藍營立委徐巧芯嘴硬，表示民進黨如果想要發動報復式的罷免，國民黨也將反擊，但這樣的政治環境對整個社會都沒有好處。

蜜獾說話「歡歡」（台語）完全不能信！事實上這場罷免行動準備已開始，因為罷免跟選舉不同，罷免看的是「仇恨值」。而藍營立委葉元之、涂權吉、牛煦庭、到台中的黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，周永鴻，在政策論述上毫無貢獻，甚至經驗不足的牛煦庭亂提案，提出勞工試用期薪水八折法制化，後來被追查出是抄襲中國中共落伍反文明修法。上述藍營立委，當初會贏是靠藍白合；現在沒有藍白合、且仇恨值又高，當藍營立委一旦被罷免成功，四年內同一個選區、同職位不能再選；這代表不只是補選不能選，下一屆也不能選，所以蜜獾嘴硬其實身體很誠實「剉咧等」！

國民黨立委徐巧芯（中）（資料照）

此次國民黨、民眾黨挾席次優勢三讀通過《立法委員職權行使法》。讓立法委員擁有「國會調查權」，無論官員，抑或是私人企業、人民都可能會被視為「藐視國會」，前者將被移送彈劾或懲戒，若虛偽陳述可判1年以下有期徒刑，後者拒絕、拖延、隱匿不提供文件或虛偽陳述，罰鍰1萬元以上10萬元以下，虛偽陳述者，罰鍰2萬元以上20萬元以下。

更大白話的說，此惡法案一旦生效，立法權將凌駕司法院，台灣人民選立委出來變皇帝，台灣立委諸公變成土皇帝豬公，現在藍白強推立委擴權案是以立法手段，來增加憲法沒有賦予的權力，輕易剝奪人民的財產權利，完全不用經過司法程序，且被質詢及被調閱文件的一方都不得請律師協助，明顯侵犯人權，藍白立委擴權惡法猶如專制國家的手法。

而台灣立法委員的權力來自台灣人民的賦予，現在藍白強力推動立委擴權後，會侵犯的對象包括一般人民，這也是為什麼立院外會看到「今天事不關己，明天關的就是你」陳抗標語，當台灣人民選出的民意代表竟有權力要求人民配合傳喚，還可以對人民裁定法則，選立委來做服務不是選立委來做皇帝，台灣這個國家真正的老闆—人民不只很難接受，而且怒火正燒盡九重天！

政論名嘴兼作家苦苓已在臉書疾呼，先罷掉謝國樑解氣，「8月就可以開始罷葉元之，徐巧芯馬文君趖咧等⋯」。上千網友支持，還有人喊出「費老，我們幫您剷除900芯」。

巧芯，最近記得抬頭看看天空，「教訓白爛」的台灣民意憤怒火焰正布滿「藍天」，寫著罷免二字，繼續虛張聲勢，睜眼說瞎話，只會產生更多藍營立委被罷免的政治效果！

（政治工作者、教育博士）

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