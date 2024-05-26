民主之盾》國會擴權敲響民主喪鐘 別讓台灣淪為平庸的民主國家

這場國會鬧劇會鬧多久？沒有人說的準，但國民黨與民眾黨仍把持著多數席次，他們的目的不是為了監督制衡行政權，而是要破壞憲政運作來擾亂政局，為了短暫的政治利益，最終的獲利者便是一心想極權統治台灣的中國，「失去民主捍衛者的民主」是中共所樂見的結果。

◎吳瑟致／台北海洋科技大學助理教授

國民黨、民眾黨立委挾著國會多數的優勢，不但無視民進黨的批評，更越過該有的立法程序強行通過藐視國會罪、國會調查權，立法院朝野對立的亂象之外，更引發社會群眾的不滿聚集國會場外進行抗爭。國民黨、民眾黨假國會改革之名，卻是國會擴權之實，擴權法案是為了政治操弄之便，除了侵犯憲法規定的行政權、司法權、監察權，也傷害了台灣的民主法治。可以說，藍、白簡直比中共的的專制手法有過之而無不及！

黑箱擴權不正義 比中共還鴨霸

窺看國民黨、民眾黨的說法，簡直是把多數暴力表演的淋漓盡致，國民黨立委吳宗憲一句「立法完成後會跟人民好好說明」，說明了這些立法缺乏正當性，將所謂的國會監督弄得如此廉價，這些人扭曲了「國會改革」，甚至是淪為一種反民主法治的低廉訴求。自本屆立法院運作開始至今，多位在野黨立委荒腔走板的行徑，為何還要蠻幹到底？自以為輿論可能漠視的氛圍，意圖塑造平庸的社會認知，所以食髓知味，他們口中的正義是如此低俗。

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窺看國民黨、民眾黨的說法，簡直是把多數暴力表演的淋漓盡致，國民黨立委吳宗憲一句「立法完成後會跟人民好好說明」，說明了這些立法缺乏正當性，將所謂的國會監督弄得如此廉價，這些人扭曲了「國會改革」，甚至是淪為一種反民主法治的低廉訴求。（資料照）

可悲的是，當法案內容被藍白屏蔽，故意不讓人民了解，又利用議場混亂之時，採取有詬病的舉手投票表決，在野勢力就是要躲避人民的監督，嚴格來說，這是有違民主憲政的精神。必須說，立委的發言和行動，都必須認知自己是依循中華民國憲法獲得政治權力，而這個權力是來自國民賦予，這是憲法主權在民的準則，也是國家利益的根本，顯然，國民黨與民眾黨無視民主法治的原則，同溫層完全放棄思考，根本是政治利益凌駕國家利益之上。

不抵抗擴權 民主台灣恐將滅亡

試想倘若「正義」是要透過「擴權」才能得到彰顯，那這還是真正的正義嗎？不可否認，國會具有民意的代表性，但是這並不意味人民授權監督行政權就等於可以為所欲為的「擴權」！況且藍白兩黨未有充分的社會溝通和朝野協商，以為舉辦屈指可數且毫無意義的公聽會就是社會溝通，具爭議的法案理若沒有高度的社會共識，理應交由公投為宜，可惡的是，從提案、審議到表決，不透明的黑箱作業，說明了在野黨只想亂政，掌握多數還要霸佔議場，根本是做賊心虛。

試想倘若「正義」是要透過「擴權」才能得到彰顯，那這還是真正的正義嗎？不可否認，國會具有民意的代表性，但是這並不意味人民授權監督行政權就等於可以為所欲為的「擴權」！（資料照／澎湖正青陣線提供）

對比沒有民主的中國，針對部分法案跟意見書至少還會安排期限內的「聽取公眾意見建議」，不過，中共專政體制，是形式意義高於實質意義；問題是，台灣民主政治運行多年，國民黨、民眾黨就連形式性的公眾意見都沒有，強推法案的作法跟中共沒兩樣，可怕的是，他們正在「利用民主來傷害民主」，立委擴權猶如二戰前希特勒強推的授權法，可能致使台灣的民主政治倒退，必須擔憂的是，立法院多數碾壓少數的擴權，陷入無法捍衛民主憲政的窘境。

這場國會鬧劇會鬧多久？沒有人說的準，但國民黨與民眾黨仍把持著多數席次，他們的目的不是為了監督制衡行政權，而是要破壞憲政運作來擾亂政局，為了短暫的政治利益，最終的獲利者便是一心想極權統治台灣的中國，「失去民主捍衛者的民主」是中共所樂見的結果。試想會洩漏國防、外交機密的立委，違法後還狡辯卸責，國會擴權後必然會更恣意妄為；如果人民因為糊塗或漠視縱容了這些政客，他們絕對不會替我們維繫民主制度，就是因為我們是平民，所以，此時此刻，要彰顯人民主權的力量，絕對不能放棄抵抗，否則民主台灣可能將招致滅亡。

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