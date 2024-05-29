自由開講》支持對台灣忠誠的「在野黨」才能守住國家利益！

◎陳啟濃

這次由民間團體針對藍白兩黨的惡法，發動在立法院周邊集會遊行的「青鳥行動」，發現到台灣基進黨動員的熱烈。因為基於「執政不鬧事」的政治考量，即使在野兩黨法案要強渡關山，執政的民進黨也不方便動員民眾，進行街頭的機會抗爭。

台灣目前的政黨政治極度不成熟，因為我們要面對一個不懷好意的極權國家，在野的政黨自甘淪為中共政治統戰的代理人，以「大中國」的政治思維在台灣行使參政權，就像這次強力要通過的所謂「國會改革案」，等同是開大門迎接中共的接管。

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所以台灣需要忠實的反對黨，以台灣優先的政治價值，跟執政黨公平競爭監督執政。雖然先後有「台聯黨」與「時代力量」本土政黨的成立，但台聯黨因李登輝政治光環退去後，走向泡沫化，時代力量也因為帶頭者政治理念走偏，失去民眾的支持。

現在本土政黨最大在野黨是民眾黨，然而看到民眾黨這次在立法院的表現，儼然成為了國民黨的附庸，只為了達成彼此的政治利益而合作。因而民眾黨可說是本土版的國民黨，早已失去了台灣優先的價值，國家利益不是他們的首要考量。

圖為昨晚「青鳥行動」湧入逾7萬民眾，有民眾自發製作海報，批判民眾黨立委黃國昌「只敢直播取暖、不敢辯論」。（資料照）

基進黨這次立法委員的選舉，政黨票雖然不到5%，主要是許多支持台灣優先族群的票都投給了民眾黨。現在我們看到街頭上動員力道最大的基進黨，不管台北高雄都同樣熱烈。對於守護國家利益的政黨，我們應該給予支持，至於藍白兩黨幫著中共毁滅台灣，必定受到人民深惡痛絕而予以唾棄。

政黨不管執政或是在野，都應該要守護台灣的民主價值，秉持以台灣利益優先的立場。支持守護國家利益就能守護人民利益的政黨，讓台灣早日走向正常的政黨政治。

（政治評論員）

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