晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》支持對台灣忠誠的「在野黨」才能守住國家利益！

2024/05/29 09:21

◎陳啟濃

這次由民間團體針對藍白兩黨的惡法，發動在立法院周邊集會遊行的「青鳥行動」，發現到台灣基進黨動員的熱烈。因為基於「執政不鬧事」的政治考量，即使在野兩黨法案要強渡關山，執政的民進黨也不方便動員民眾，進行街頭的機會抗爭。

台灣目前的政黨政治極度不成熟，因為我們要面對一個不懷好意的極權國家，在野的政黨自甘淪為中共政治統戰的代理人，以「大中國」的政治思維在台灣行使參政權，就像這次強力要通過的所謂「國會改革案」，等同是開大門迎接中共的接管。

所以台灣需要忠實的反對黨，以台灣優先的政治價值，跟執政黨公平競爭監督執政。雖然先後有「台聯黨」與「時代力量」本土政黨的成立，但台聯黨因李登輝政治光環退去後，走向泡沫化，時代力量也因為帶頭者政治理念走偏，失去民眾的支持。

現在本土政黨最大在野黨是民眾黨，然而看到民眾黨這次在立法院的表現，儼然成為了國民黨的附庸，只為了達成彼此的政治利益而合作。因而民眾黨可說是本土版的國民黨，早已失去了台灣優先的價值，國家利益不是他們的首要考量。

圖為昨晚「青鳥行動」湧入逾7萬民眾，有民眾自發製作海報，批判民眾黨立委黃國昌「只敢直播取暖、不敢辯論」。（資料照）

基進黨這次立法委員的選舉，政黨票雖然不到5%，主要是許多支持台灣優先族群的票都投給了民眾黨。現在我們看到街頭上動員力道最大的基進黨，不管台北高雄都同樣熱烈。對於守護國家利益的政黨，我們應該給予支持，至於藍白兩黨幫著中共毁滅台灣，必定受到人民深惡痛絕而予以唾棄。

政黨不管執政或是在野，都應該要守護台灣的民主價值，秉持以台灣利益優先的立場。支持守護國家利益就能守護人民利益的政黨，讓台灣早日走向正常的政黨政治。

（政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書