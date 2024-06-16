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自由開講》中國經濟困境無解還想搞統戰：中共海峽論壇碰壁！

2024/06/16 15:48

◎宮臨冬

中國昨日舉辦第16屆海峽論壇，試圖透過「融合發展」的糖衣毒藥吸引台灣資本進入中國。然而，這一策略不僅暴露了中國經濟的困境，更顯示其以經濟手段達成政治目的的野心。本文將從多角度剖析這一現象，揭示其背後的政治動機和對台灣的潛在威脅。

中國的「融台」策略：經濟背後的政治陰謀

海峽論壇自成立以來，已成為中國對台統戰的重要平台。今年的論壇，特別是在中國經濟困境加劇的背景下，更顯得格外重要。全國政協主席王滬寧的開幕演講將重點放在「融合發展」，試圖吸引台灣資本前往中國置產、投資。然而，這一策略的背後，是中國經濟問題的顯現，尤其是房地產市場的嚴重低迷。中國希望藉由吸引台灣資本解決當地房地產銷售停滯等問題，但這一如意算盤恐怕難以實現。

全國政協主席王滬寧的開幕演講將重點放在「融合發展」，試圖吸引台灣資本前往中國置產、投資。然而，這一策略的背後，是中國經濟問題的顯現，尤其是房地產市場的嚴重低迷。（美聯社）

經濟困境難掩，中國吸引台灣資本的企圖

中國的經濟問題日益嚴重，房地產市場更是首當其衝。爛尾樓遍地，空房過剩，這些問題讓中國政府不得不尋求外部資本的注入。而「融台」政策正是其中的一部分。福建沿海的「兩岸融合發展示範區」計畫，旨在吸引台灣人前往購房置業，但這不過是掩蓋中國經濟困境的短期策略。根據國安人士的研判，中國真正的目的是利用台灣個人資本解決自身經濟問題，而非真心促進兩岸的「融合發展」。

兩岸政治緊張，台灣企業謹慎應對

在中共解放軍不久前舉行的圍台軍演，以及中國取消ECFA關稅減讓的背景下，兩岸關係處於緊張狀態。台灣工商團體及企業普遍婉拒參加本屆海峽論壇，顯示對中國政治企圖的警覺。即使中國釋出居住證等優惠措施，台灣受邀人士也要求避免公開宣傳，以免引發台灣社會的不良觀感。這表明，台灣企業和政界對於中國的統戰手段保持高度警惕，不願輕易陷入其經濟圈套。

中國的經濟問題日益嚴重，房地產市場更是首當其衝。爛尾樓遍地，空房過剩，這些問題讓中國政府不得不尋求外部資本的注入。（示意圖，路透社）

惠台政策縮水，台灣企業興趣缺缺

與往年不同的是，今年的海峽論壇未能提出新的經濟優惠措施，這使得台灣企業和工商團體對參與論壇興趣缺缺。中國官方曾聲稱邀請7千人與會，但實際上，今年的參與規模恐怕連5千人都不到。這一現象顯示出，台灣企業對於中國經濟形勢的擔憂，以及對中國政治企圖的防範。

結語

中國藉由海峽論壇推動的「融合發展」策略，無非是其經濟困境下的一項權宜之計。台灣企業和政界對於這一策略保持高度警覺，顯示出台灣社會對中國政治企圖的清醒認識。未來，台灣應持續堅定國防，維護經濟自主，拒絕任何形式的經濟統戰，才能真正保障國家的長治久安。

（作者為中共研究人員）

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