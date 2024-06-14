自由開講》「義和團再現？」：吉林刺殺事件揭示中國民族主義隱憂

◎茜茜

近日，四名美國教師在中國吉林省遭遇襲擊事件，引發了國際社會的廣泛關注，此次事件不僅在中國國內激起了激烈的輿論反響，更讓國際社會對中國的內部狀況和對外關係有了新的思考；本文將以現代「義和團」現象為主題探討，分析其背後的社會和政治動因，並預測此類事件對中國國際形象的影響。

4名美國康奈爾學院教師10日在中國吉林北山公園遭遇襲擊。圖片已經馬賽克、變色處理。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

事件回顧：光天化日下的襲擊

6月10日，四名美國康乃爾學院教師在吉林省吉林市的一處公園遭遇持刀襲擊，受害者均為美國公民，此事件發生在光天化日下，受害者在倒地流血的場景迅速在社交媒體上廣為流傳，然中國官媒對此卻保持沉默；康乃爾學院發言人證實，這些教師是應北華大學之邀，參與一項學術合作計畫，他們此次的中國之行本是為了促進兩國的教育交流，卻不料遭遇如此不幸，事發後美國國務院和當地政要表示密切關注，並要求中方保證受害者獲得妥善的醫療照顧。

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義和團再現：民族主義的陰影

此次事件讓許多中國網友聯想起歷史上的義和團運動，一些人甚至在社交媒體上直言「義和團來了」，義和團運動發生在清朝末期，以極端排外、反洋人為特徵，儘管此事件與當年的義和團運動並無直接聯繫，但中國當前高漲的民族主義情緒卻讓人不禁思考其相似之處，中國政府長期以來通過媒體和教育系統強調民族自豪感和對外警惕，這種氛圍容易激起部分群眾對外國人的敵意，此次襲擊事件或許正是這種極端情緒的具體體現。

民粹主義的抬頭與社會不穩定

襲擊事件的發生，揭示了中國內部潛藏的社會不穩定因素，儘管中國政府致力於塑造一個穩定、和諧的社會形象，但在快速現代化和全球化進程中，社會矛盾也在加劇，隨著經濟增長放緩和社會不公問題的凸顯，民眾的不滿情緒逐漸升高；於此背景下，民族主義和民粹主義成為部分人群發洩不滿的出口，他們將外國人視為替罪羊，進行無差別的攻擊，以表達對現狀的不滿和焦慮。

國際影響：中國形象的受損

這次襲擊事件對中國的國際形象無疑是一次嚴重打擊，隨著事件的發酵，國際社會對中國的人權狀況和外國人在中國的安全問題表示擔憂，美國國務院已多次對在華美國公民發出旅行警告，並提醒在華美國人注意安全，這些警告可能進一步影響美中之間的教育、文化和商業交流；部分美國大學已經因安全考量，暫停了與中國的合作計畫，中國政府若不能有效處理這次事件並保障在華外國人的安全，將面臨更多國際上的譴責和孤立。

最後，儘管此次事件帶來了負面影響，但也凸顯了中外交流的重要性，增進相互理解和尊重，是減少誤解和敵意的有效途徑，中國政府需要在維護國家安全和促進國際交流之間找到平衡點，避免極端民族主義情緒的蔓延；同時，國際社會也應該在譴責暴力的同時，尋求與中國政府的合作，促進雙方民眾的交流與理解；唯此，才能真正達到和諧共處，防止類似事件的再次發生。

（作者為研究生）

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