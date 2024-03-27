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自由開講》馬習狼狽為奸 禍害兩岸人民

2024/03/27 09:46

◎陳啟濃

馬英九又將出訪中國，這次是清明祭拜黃帝，極有可能拜會習近平，展開二度會晤，完成馬英九自己認定的歷史地位。

這兩位老人家，都是應該含飴弄孫的年紀，早該從心所欲不會逾矩，卻還是不甘寂寞。一個是沉醉在權力當中，因為唯有大權在手，才會消解他心中的危機意識，這是迫害者的心理投射作用。另一個是不肯放棄他的中國歷史定位，甘心成為習近平的跟班小弟，背棄黨國給他的使命，投靠父祖輩的敵手，更站在台灣國家利益的對立面，只為了自私浮誇的名聲。

習近平（左）弄權誤國，馬英九（右）不食人間煙火，這兩人將會是兩岸問題最大的麻煩製造者。（報社合成／資料照、路透社）

習近平的專權武斷成為兩岸最不安的因素，兩岸的和平有可能因為習近平一時任性的想法所破壞。他可能只為維繫自己地位的穩定，守住共產黨的領導地位，不惜犧牲兩岸人民的安全與利益。這是集權國家權力過度集中最大的危險因素，中國雖然脫離帝制，卻又陷入權力過度集中特定個人身上，中國人民還是無法實現當初孫中山革命爭人權的願望。

習近平領導下的中共政權，只想鞏固權力中心，利用政治手段解決經濟問題，跟不上全球自由開放的進步速度，讓中國回到保守呆滯的社會景況。更可怕的是中共精於卸責，習近平的愚昧導致中共政權的無能，卻把罪過都推給所謂的「美帝」，回到當年的義和團，讓中國再度成為世界笑話。

有了馬英九習近平應該不寂寞，因為馬英九最懂習近平的心，馬英九理解習近平的「雄心壯志」，他們兩人有著同樣的獨裁情懷，不相信人民的理性能力，崇尚專制政治，這從馬英九不知尊重台灣人的民主自決，硬要把台灣送給中國的立場，就可以推斷出馬英九的政治意識充滿了中國情懷。專制主義加上中國情懷，導致馬英九視習近平為英雄偶像，可以完全不顧台灣人的情感，願意附和中共統戰台灣的政治主張。

習近平弄權誤國，馬英九不食人間煙火，這兩人將會是兩岸問題最大的麻煩製造者。他們共同的政治意識，都是貽誤國家，禍害人民的落伍想法。

（政治評論員）

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