自由開講》台海衝突升溫！美日澳聯手打造中程武器護台

◎陳俊

美國海軍航空系統司令部近日提出「聯盟負擔得起的海上打擊武器系統」（CAMS）概念，即是為應對台海衝突的戰略準備，美國計劃與日本和澳洲合作生產中程攻擊彈藥，美國海軍航空系統司令部的招標書指出，許多聯盟夥伴在現代化和維持中程海上打擊武器能力方面已逐漸退化，需通過跨國合作來擴大彈藥生產能力，以便在台海衝突爆發時確保供應鏈的穩定。

美國海軍航空系統司令部近日提出「聯盟負擔得起的海上打擊武器系統」（CAMS）概念，即是為應對台海衝突的戰略準備，美國計劃與日本和澳洲合作生產中程攻擊彈藥。（截圖自美國海軍航空系統司令部官方Ｘ帳號）

跨國合作武器計畫

美國海軍航空系統司令部提出的CAMS計畫，旨在通過原型設計、開發和快速生產一種普遍通用的船艦和飛機發射武器，該武器至少140海浬的範圍內進行打擊，不論是從飛機還是艦艇發射，CAMS系統都能在遠程打擊提供有效支援，此跨國合作模式，不僅有助於分攤研發和生產成本，還能通過技術共享和聯合生產來提升盟國間的戰略協同效應，對台灣而言，這樣的合作模式能夠在潛在衝突中提供更大的防禦支援，增強台灣的防衛能力。

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應對台海衝突的多邊軍事合作

台海局勢日益緊張，美國與日本、澳洲的軍事合作愈發緊密，這不僅是為因應中共在亞太地區日益增長的軍事威脅，也是為台海衝突中提供戰略支持，根據美國國防部報告，美國受烏克蘭戰爭的啟發，已意識到跨國合作在彈藥生產中的重要性，計劃與日本共同開發飛彈防禦攔截器，並與澳洲合作生產符合美國國防部規格的飛彈，不僅能提升生產能力，也加強盟國間的軍事互信和協同作戰能力，在台海危機中，更能獲得更有力的國際支援和軍事物資保障。

台灣與國際合作的防禦戰略

台灣面對中共的軍事壓力，不僅需提升自身的防禦能力，更需與國際聯盟合作，此計劃通過與日本和澳洲的合作，不僅能確保中程武器系統的持續供應，更能在技術和戰略層面提供重要支持，代表防禦體系的完善和國際盟友的戰略支持，未來台灣需要更多這樣的多邊合作，來提升自身在亞太地區的戰略地位。

結語

面對台海局勢的升溫，美國海軍航空系統司令部的計畫，有助於提升台灣的防衛能力和國際支援，在台海衝突中，這樣的多邊合作將成為台灣重要的戰略依託，通過加強國際合作，台灣可以在技術、物資和戰略層面獲得更多支援，確保自身的安全和穩定，美國及其盟友對於台灣安全的高度重視，也體現國際在維護區域和平穩定的共同努力。

（作者為國際情勢研究員）

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