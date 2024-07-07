自由廣場》警告中共／國際將審理習「反人類罪」

◎ 陳俊

「世界公民法院」人民法庭宣布將於八日起審理中共國家主席習近平犯下的侵略罪及反人類罪，不僅涵蓋對台灣、菲律賓、澳洲和日本等國的侵略行為，還包括在西藏的反人類罪及針對新疆維吾爾人的種族滅絕罪行，顯示國際社會對中共人權問題的高度關注，也標誌著國際在面對中共當局的侵害行為，將不再沉默。

在此次審判中，台灣人民的自決權成為焦點之一，中共長期以來對台灣採取高壓政策，試圖阻止我國在國際的合法地位，台灣堅持捍衛民主，追求國際認可，然而卻遭到來自中共的政治和軍事打壓，此次審判將討論中共的侵略行為，揭示其對台灣人民基本權利的剝奪，國際對台海問題的介入，即是對台灣人民追求自由和民主的強力支持。

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中共對周邊國家的侵略行為同樣是核心內容，菲律賓、澳洲和日本等國家多次指控中共在南海和東海的領土擴張行為，中共在這些地區建造軍事設施，強行佔領他國領土，嚴重破壞地區穩定和國際秩序，此次審判將探討這些侵略行為對地區安全的影響，對於維護國際法及地區和平具有重要意義。

對西藏和新疆的暴行

中共在西藏和新疆地區的反人類罪行，是國際社會長期關注的問題，西藏自治區自一九五○年代以來一直受到中共的嚴酷鎮壓，宗教自由和文化傳統被侵犯，更為嚴重的是，在新疆地區，數百萬維吾爾族人被強制關押在「再教育營」，遭受酷刑、強迫勞動和其他非人道待遇，這些行為均被視為種族滅絕，此次審判將對這些罪行進行全面審理，也為受害者尋求正義，並向國際社會揭示這些被掩蓋的真相。

此次對習近平的審判，代表國際對中共侵害行為的不滿，國際法庭的行動，顯示國際在面對侵略國土和反人類罪行時，將不再姑息，此次審判不僅是對中共的警告，更是對其踐踏人權行為的強烈譴責。因此，各國需加強彼此合作，共同打擊中共不法行為，並維護國際法和人權，期盼本次審判能夠為受害者帶來正義，並推動世界向更和平的方向發展。

（作者為國際情勢研究員）

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