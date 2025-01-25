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自由開講》藍白委毀滅性砍預算更凸顯罷免正當性

2025/01/25 08:30

◎ 邱炳進

藍白立院黨團在傅崐萁、黃國昌聯手之下，不僅頻立惡法，而且濫砍預算，企圖變本加厲癱瘓台灣，明目張膽扮演中國在地協力者的角色，以利中國併吞台灣，昭然若揭 ！

在傅崐萁、黃國昌聯手之下，藍白立院黨團頻立惡法，濫砍預算，企圖變本加厲癱瘓台灣，明目張膽扮演中國在地協力者的角色，以利中國併吞台灣。圖為中央政府總預算完成三讀後，國民黨立委持標語、高呼「專業審查、嚴格把關」口號。（記者廖振輝攝）在傅崐萁、黃國昌聯手之下，藍白立院黨團頻立惡法，濫砍預算，企圖變本加厲癱瘓台灣，明目張膽扮演中國在地協力者的角色，以利中國併吞台灣。圖為中央政府總預算完成三讀後，國民黨立委持標語、高呼「專業審查、嚴格把關」口號。（記者廖振輝攝）

藍白立委連續立惡法猶不夠，如今利用預算審查機會，毫無理性的大砍、凍結政府運作該有的預算，政府無法有效運作，表面上是教訓執政黨，受害的還不是廣大的老百姓？

例如藍委提案大砍農業部業務費只剩一元，就涉及老農津貼、農業職業災害保險金發放。黃國昌更提案將刑事局的九億元業務費大砍兩億元，案由說明是「為有效打詐」，這是什麼邏輯？欲打詐又要删除其業務費？

更不用說藍委提案凍結十八億潛艦預算，目的何在？這不是站在中國的立場，削弱台灣的防衛能力，替中共侵台鋪路嗎？心中已完全沒有台灣的安危。

其他部會遭藍白立委不理性的大砍預算，更是罄竹難書，簡直如同兒戲，此等非理性的「監督」，相信得不到多數國人的支持。

如果立委幹得好好的，人民罷免也不會成功；反之，本屆藍委在民眾黨助紂為虐之下，聯手癱瘓台灣，此等猖狂行徑，人民不站出來可以嗎？根據剛出爐民調，全國有八成以上民眾贊同罷免不適任的立委，所以，罷免就是救台灣，遏阻中國併吞台灣的必要手段，執政黨沒有退縮的空間！

藍白立委在立法院胡作非為已引起國人普遍反感，從最新民調顯示，藍白兩黨立委的反感度不斷上升，所以，走到藍綠互罷也不足懼。如果走到全面性大罷免，也是最新民意的展現，不適格、不適任的藍委，必定會受到最新民意的懲罰！


（作者為教職退休）

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