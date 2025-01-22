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自由開講》濫砍預算、癱瘓台灣 罷免不適任立委

2025/01/22 08:30

◎ 張崇廉

如果你覺得國會擴權法案時只有十萬青鳥出來不夠壯觀、代表性不夠；如果你覺得憲訴法等三惡法影響層面只在某些層次的人民，那，砍預算影響夠大了吧，政府部門不能運作、國防遭到弱化，外交工作停擺。

藍白立委濫砍預算，台灣國防自衛能力將弱化。圖為愛國者二型飛彈升空。（資料照）藍白立委濫砍預算，台灣國防自衛能力將弱化。圖為愛國者二型飛彈升空。（資料照）

中共一直要求美國不要軍售台灣，美國仍依「台灣關係法」持續軍售支持台灣，卻在藍白立委大筆一刪國防預算就達到目的了；中共無法控制台灣內政，卻在藍白立委大筆一刪政府部門預算讓內政空轉就達到目的了。

中共無法控制台灣人口結構，卻在藍白立委通過中配取得國籍由六年改成四年、且在中國直系親屬可來台依親，洗人口的政策就達到目的了；中共千方百計在圍堵台灣外交，卻在藍白因中國不買宏都拉斯白蝦大砍外交預算就達到目的了。中共想控制台灣思想，在藍白立委大筆一刪公視、文化部預算、不讓台灣發展文化產業就達到目的了。

國民黨、民眾黨提案刪減農業部經費，農業部指出，將導致農業機關史無前例關門，會衝擊老農津貼、農民職災保險申領發放。（資料照）國民黨、民眾黨提案刪減農業部經費，農業部指出，將導致農業機關史無前例關門，會衝擊老農津貼、農民職災保險申領發放。（資料照）

此外，還有台灣農業發展的農業部、國家學術研最高殿堂的中研院等等，沒討論，沒共識，沒協商，直接就整個掏空台灣國防、經濟、外交及平民百姓各階層，影響層面之廣，衝擊之大，前所未見。

在罷免行動都已經遍地烽火之際，藍白陣營卻仍選擇與民意對抗，藉由砍預算無差別地懲罰台灣人民、掣肘民進黨政府沒辦法做事，可是，卻又引起更多族群出來支持罷免，希望這股力量可以真正罷免掉不適任的立委，還給台灣純淨的民主空間。

（作者為服務業、海軍退役少校）

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