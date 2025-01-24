自由開講》中共建造新型登陸艦 外媒曝為攻臺準備

◎茜茜

中共近年加大對臺軍事壓力，從軍機頻繁擾臺到無預警建造適合登陸臺灣的軍事登陸船艦，威脅程度與日俱增；據報導，中共最新建造的登陸船艦設計專為坦克和軍用車輛快速登陸，增加對臺灣沿岸防禦的挑戰；在此背景下，臺灣必須強化自我防衛能力，國際社會也需與臺灣緊密合作，反制中共挑釁行為，共同捍衛印太地區的和平與穩定。

外媒軍事專家分析開源情報表示，中國正建造至少5艘新型特種登陸駁船，其中一艘可伸出長約120公尺的陸橋，直接深入沿岸公路、城鎮運送裝備。（圖片擷取自@CovertShores的X帳號）

中共軍事壓力升級：登陸船艦的戰略意圖

中共近年持續增加對臺軍演與軍事威脅，其建造新型登陸船艦的舉措，進一步顯示其對臺侵略企圖不斷升級；這些船艦具備快速部署能力，可突破臺灣沿岸沙灘的地形限制，提升中共在臺灣西岸及其他敏感地區登陸的戰略可能性；這種設計反映了中共「多點突破」的作戰思路，試圖縮短戰時部署時間，強化對臺灣防禦體系的壓迫。

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臺灣的因應策略：強化防衛與不對稱戰力

面對中共軍事威脅，臺灣應立即強化海防能力，包括增設近岸防禦系統、提升精準打擊武器的部署，以及加強對新型登陸艦的偵察與監控；同時，臺灣必須深化不對稱戰力的發展，例如機動火箭系統、水雷設置與快速反應部隊的整合訓練；此外，透過國防自主研發與外購先進裝備，臺灣可進一步增加作戰韌性，應對潛在突發危機。

海委會海巡署去年成立「特別行動支援中心」、「空中作業隊」並擴編「特勤隊」。圖為海巡特勤隊。（資料照，海巡署提供）

國際社會的角色：深化區域合作與威懾力量

國際社會在反制中共擴張行為上扮演重要角色，特別是美國、日本、澳洲等盟邦應加強對臺軍事協助與安全承諾，透過擴大軍事聯演、強化情報共享，盟邦可共同應對中共對臺灣的戰略威脅；此外，國際組織與民主國家應加大對中共侵略行為的譴責力度，發動經濟制裁與外交孤立措施，以形成對中共的強力威懾，減少其進一步升高衝突的空間。

結論：共同捍衛臺灣主權的必要性

臺灣作為印太地區民主與和平的重要堡壘，面對中共軍事威脅，國內外需攜手應對，臺灣應展現堅定的自衛決心與韌性，國際社會則需展現團結，為維護區域穩定與國際秩序而努力；唯有臺灣與國際夥伴共同合作，才能有效反制中共擴張企圖，確保臺灣主權與全球民主價值的永續。

（作者為研究生）



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