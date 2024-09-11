自由開講》22年來第一次 德國軍艦月中將穿越進台海 ！

◎約克

根據德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，2艘德國軍艦將於本月中旬穿越台灣海峽，這是22年來首次有德國軍艦出現在這一敏感水域。這一舉動表明德國對台海局勢的高度重視，並與美國、加拿大等國形成聯合行動，對抗中共的軍事擴張。這些國家的軍事存在，不僅是對台灣的支持，也是向中共發出明確信號：國際社會不會對其挑釁行為坐視不理。

德國媒體報導，睽違22年，德國海軍巡防艦「巴登-符騰堡號」月中穿越台海。（路透檔案照）

中共軍事威脅升級，台海局勢牽動全球

近年來，中國對台灣的軍事威脅日益增強，頻繁派出軍機、軍艦繞行台灣，並在台灣海峽內外擴大軍事演習範圍與強度。這些行為不僅對台灣構成直接威脅，也加劇了區域緊張，破壞了亞太地區的和平與穩定。國際社會不得不正視中共的擴張企圖，並開始採取具體行動來遏制這一威脅。

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台灣應抓住機遇，加強國際合作

國際社會越來越關注台海局勢，這給台灣提供了寶貴的機會。我們應該充分利用這一機會，強化自我防衛能力，並積極參與國際對話和合作。面對中共的威脅，台灣人不應只是被動應對，而應積極參與，推動友盟國家共同維護區域和平與穩定。

（作者為學生）



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