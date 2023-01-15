自由共和國》蕭新煌／強化全民國防 朝野有責

強化軍備、革新戰力、充實軍力都是不可或缺的保台之舉。（取自陸軍臉書）

蕭新煌／總統府資政

正當中共軍事威脅日益嚴峻之際，加強國軍的軍事準備，以防堵共軍的輕舉妄動，當然是唯一而必要之途。大多數的台灣國民都應有此深刻體認和覺醒，也都願意為台灣國家主權、國防強韌和國家安全盡到應盡的責任。

強化軍備、革新戰力、充實軍力都是不可或缺的保台之舉。近年來，國防預算年年提高，向美購買軍備數額與內容也明顯精進，足見美國也相當正視防台的必要性。自從二○一六年小英總統上台之後，對於馬英九前朝在二○一二年將兵力來源改為募兵制，並將原先的義務役期的一年減為四個月的舉措，屢屢有來自國內外國防軍事專家進行改革的呼籲。

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我在幾年前的本專欄就以「徵兵衛國與民心」為題，直指台灣民意不是像國民黨（藍）民眾黨（白）誤以為的只是在等美國和日本來保護台灣，而是主張恢復和保留義務役徵兵制來主動積極保衛自己的國家；更會在中國侵台時，願意為國家而戰，年輕世代也毫不卸責怯戰。恢復義務役期限，也一直是國內外注意台海軍事局勢的各界所關心的必要制度改革。

我在去（二○二二）年三月一日總統午宴上也明白建議將徵兵役期延長為一年，也獲得國防部「本部已編成專案小組蒐集社會各界意見，持續研議」的回覆。

終於在去年底的十二月廿七日的國安高層會議上，小英總統拍板「強化全民國防兵力結構調整方案」，自二○二四年開始恢復一年期義務役！我個人深表支持，也樂見台灣展現了「保台」的另一個有重大意義的改革決心。

在這段期間，國際友台國家單位、機構和媒體不約而同對台灣延長兵役之改革，均給予肯定，還認為這是抗中和維持台海和平穩定之必要之舉。我追蹤一些報導和智庫專家意見之後，也發現國際間還期待台灣做進一步和更深廣的軍力、軍備「配套」政策和精進，如此才能完整達到小英總統向國人的喊話：「只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年就不用上戰場！」

相對於國外的積極回應，國內在野的國民黨則有複雜和酸溜溜的反應，「戰鬥藍」（趙少康）高喊要在取得執政權之後翻案；「黨中央」（朱立倫）不著邊際、無厘頭地說「國防雖重要，兩岸對話更重要」；至於始作俑者馬英九則仍然執迷於他的「一中各表，維持和平」自欺欺人之想法，似乎對台灣國防和尊嚴不加聞問，更視台灣人生命為芻狗。坦白說，國民黨上下自馬英九以降，早就心存以弱化台灣國防力量，來討好中共之念。馬英九和他國安兩岸人馬在二○○八年到二○一六年這八年所種下的惡果，早已讓識者心痛。至於若干媒體名嘴為此嚷嚷說此一改革是受到美國壓力，甚至連國民黨新貴侯友宜都湊熱鬧開口說我們不要做強國的棋子，真是無稽之談。殊不知「自助」才能有「他助」嗎？

在去（二○二二）年十一月底九合一地方選舉期間，國民黨和親中勢力就為中共傳聲，將台灣強化國家防衛能力，扭曲成為挑釁中共，將引發兩岸戰爭之虞；也將統一投降失敗主義當成「求和平、求穩定、求發展」的假象。

我相信藍軍甚至白軍在二○二四年的總統大選還會持續操作「票給民進黨，青年上戰場」的耳語，製造假消息，干擾台灣人心。政府和公民社會組織一定得有效動員「票投民進黨，不會變戰場」的正面策略，做為有效而正確的回應。甚至公民社會還應要求藍白兩軍正面回應「保台」和「投降」之間，他們的立場是什麼？同時，面對中共恐將啟動的「民主協商」統戰，藍白也應清楚認清對方詭計，千萬別陷入中共「投降協商」的圈套，而讓台灣萬劫不復。

我當然還是誠摯期待，朝野各方都能以國家尊嚴為重，在面對中共的軍事威脅和統戰伎倆之際，朝野都能對強化全民國防，建立共同負責的必要共識。

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