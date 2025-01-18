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自由開講》重建榮譽感，讓教育回歸專業

2025/01/18 09:30

◎  江政昌

當前教育現場困境不僅在於教師與校長榮譽感的流失，更嚴重的是，教育政策與執行常受到政治力與民粹干擾，導致政策短視、變動頻繁，進一步削弱教育體系的穩定性與專業性。教育不應淪為犧牲品，唯有重建校長與教師的榮譽感與專業支持，並排除外部干擾，才能讓教育回歸教育本質與常軌。

教育是國家最重要的長期投資，透過政府前瞻穩定政策、專業領航、良好薪酬、檢核與淘汰機制，並排除民粹干擾，讓教育重回正軌，才能為國家培育更好人才。（資料照）教育是國家最重要的長期投資，透過政府前瞻穩定政策、專業領航、良好薪酬、檢核與淘汰機制，並排除民粹干擾，讓教育重回正軌，才能為國家培育更好人才。（資料照）

問題評析：政治、民粹侵蝕教育品質

1.政策短視，缺乏長遠規劃

現今台灣政治動盪，民粹思維導致教育政策受制於輿論壓力與選舉考量，許多政策的推出只是為了迎合短期民意，缺乏長遠的規劃與專業評估。例如，課綱修訂，教改方向頻繁變動，讓教育工作者無所適從，難以專注於長期教學成效的提升。

2.專業與德望不被信任

民粹氛圍下，家長與社會對教育現場的干預愈發強烈，教師與校長的專業性與德望逐漸被削弱。有些家長動輒質疑教師教學方式或課業安排，甚至將個人不滿訴諸媒體與社交網絡，引發對教育工作者的不信任。久而久之，教師與校長的榮譽感與使命感受到極大衝擊。

3.績效評估缺乏科學性

教育績效評估機制往往流於形式，難以真正衡量成效。一些學校為了迎合評估指標，不得不採取「表面光彩」的策略，忽略了學生的長遠發展與多元能力培養，進一步惡化了教育品質。

建議：重建榮譽感與專業性，排除干擾

實現高效能的教育體系，關鍵在堅持以專業主導、高薪酬、汰弱擇強、去民粹化為核心的改革重點。

1.政策具前瞻性與穩定，專業領航

政府應成立由教育專家、學者與資深教育工作者組成獨立機構，負責制定長遠的教育政策，經過長期研究與試點驗證，並避免政策受到短期輿論壓力與政治考量影響。只有穩定的政策環境，才能讓教育工作者重拾榮譽感與專業信心。

2.提高薪酬與專業榮譽機制

提高教師與校長的基本薪資，使其職業具備足夠的吸引力與競爭力。同時，推動專業榮譽機制，對於優秀的教育工作者進行公開表彰與獎勵，重建專業榮譽感，讓教育回歸「尊師重道」的核心價值。

3.強化遴選、認證與檢核制度

提高校長與教師的遴選門檻，確保每位進入教育現場的人員具備專業素養與教學熱忱、寧缺勿濫，目前代理教師三招後不限科系機制實有改進空間。同時，建立標準化的認證與檢核制度，對長期表現優異者予以獎勵，對不適任者果斷進行輔導與淘汰，真正做到汰弱擇強。

4.合理績效評估，避免表面指標導向

制定以學生全面發展為核心的績效評估標準，包括學生成長、創新教學與學校特色發展等指標，避免單純以考試成績或短期成果作為評估依據，真正促進教育品質的提升。

5.增強親師合作，借力使力

推動親師合作平台的建立，透過溝通與合作，增強家長對教師與校長的理解與支持，化解民粹化帶來的對立與誤解，營造有利於學生成長的良性氛圍。

結語：讓教育重回正軌

教育是國家最重要的長期投資，然而，當政治、民粹思維侵蝕教育現場，讓政策導向短視、教師、校長專業與德望不被信任，教育的品質勢必江河日下。透過政府前瞻穩定政策、專業領航、良好薪酬、檢核與淘汰機制，排除民粹干擾，重建校長與教師的榮譽感，或能讓教育重回正軌，為國家培育更好人才。

盼每位校長與教師都能無懼挑戰、無悔付出，重新找回那份屬於教育的榮耀與使命感。

（作者為高中副校長）

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