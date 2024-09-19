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自由開講》平息竹苗區家長的升學爭議 孩子潛力興趣重於一切

2024/09/19 20:00

◎陳啟濃

竹苗區高中升學制度因為不同縣市家長的期待不同，造成對分數認定的不同意見，都會區的家長顯然是要採用更精細的分級制度，而處於鄉下地區的地區家長，則希望分數區隔大一點，以及靠偏遠學校的加分，孩子可以進理想的學校。

筆者建議竹苗區的家長，應該要揚棄明星高中的光環，著重孩子身心均衡的發展。圖為竹中圖書館。（資料照）筆者建議竹苗區的家長，應該要揚棄明星高中的光環，著重孩子身心均衡的發展。圖為竹中圖書館。（資料照）

教育部當年推國中會考的目的，本來不是要當作升學制度的採用分數，而是要作為學生學習成效的檢驗，以作為補救教學的依據。12年國教的精神在就近入學，以及重視素養指標的學習成果，然而由於當時都會區明星高中家長的強力反對，不得已而用國中會考來當作入學的參考。

以明星高中的立場來說，分數區分做得越仔細，就越能夠挑選出成績優秀的學生，每年都可以得天下英才而教育之，模糊了是學生優秀還是學校優質的社會觀感。

對於家長來說，更是無法放下孩子就讀明星高中的期待，他們更不想因12年國教的實施而造成明星高中學生程度的下降，影響到他們內心的那份可以向社會炫耀的虛榮感。

因為高中優質計劃與均質計劃的多年推動，以及大學多元入學方式中的推薦甄選，特別是繁星計劃，大大的鼓勵了國中生進入社區高中就讀。目前各地區的社區高中繁星燦爛，許多成績優秀的國中畢業生選擇留在社區高中就讀。而且很多案例證明了程度一樣的選擇社區高中比起就讀明星高中，更有機會進入所謂的頂大。

所以竹苗區的家長，應該要揚棄明星高中的光環，著重孩子身心均衡的發展，選擇就近入學，因為孩子的學習成就是在自己的努力，不能只是靠著學校的名氣。而且以現在人人能上大學的情況下，發掘孩子的潛力，找出孩子的興趣，做出選擇的大學科系，將來才能夠學得專精，未來才能在職場上佔有一席之地。

（作者為 教育人員）


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