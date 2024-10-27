晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》孩子為何討厭上學 短視近利的分數思維！

2024/10/27 05:30

◎ 宜和蓒

升高年級的學生家長問我，她的孩子為何開始討厭上學，甚至有哭鬧拒學的行為。我請這位學生下課來找我閒聊，他才說出「分數」與「下課」是兩個重要因素。

升上高年級有學力檢測，老師們為了不被校長盯上、貼上教學不力的標籤，猛刷歷屆學力檢測考古題，學生覺得學習變得沒有樂趣，學習只剩下無趣的分數。明明是小五，可是老師卻常常拿小四的學力檢測題來刷題，有刷有成效，校長可以在長官面前誇耀辦學績效，但是，學力檢測的初衷是客觀性找出需要學力補救的孩子，怎會成為各校競逐成績高低的榜單呢？

更因為校長們要盯高年級的成績，秀出班級成績比較表，美其名要老師跟別的老師學習更好的教學模式以提升成績，實則塑造老師間的競爭對立關係，分化老師間的和諧。

因為要不停刷題，早自修練習、下課練習，甚至放學後留下來練習，只要不計分，就沒有違背教育部的政策。但是佔用了學生最愛的下課休息時間，學生紓解個人壓力的唯一小片刻也不見了…分數成了鐵條。

短視近利的分數思維成了討厭上學的代價，學校辦學績效怎會淪為分數競技場或贏得長官青睞的工具呢？說好的適性揚才，說好的天生我材必有用，走回填鴨升學的教學模式，恐怕毀掉孩子想要上學的動力。

（作者為國小老師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書