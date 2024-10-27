自由廣場》孩子為何討厭上學 短視近利的分數思維！

◎ 宜和蓒

升高年級的學生家長問我，她的孩子為何開始討厭上學，甚至有哭鬧拒學的行為。我請這位學生下課來找我閒聊，他才說出「分數」與「下課」是兩個重要因素。

升上高年級有學力檢測，老師們為了不被校長盯上、貼上教學不力的標籤，猛刷歷屆學力檢測考古題，學生覺得學習變得沒有樂趣，學習只剩下無趣的分數。明明是小五，可是老師卻常常拿小四的學力檢測題來刷題，有刷有成效，校長可以在長官面前誇耀辦學績效，但是，學力檢測的初衷是客觀性找出需要學力補救的孩子，怎會成為各校競逐成績高低的榜單呢？

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更因為校長們要盯高年級的成績，秀出班級成績比較表，美其名要老師跟別的老師學習更好的教學模式以提升成績，實則塑造老師間的競爭對立關係，分化老師間的和諧。

因為要不停刷題，早自修練習、下課練習，甚至放學後留下來練習，只要不計分，就沒有違背教育部的政策。但是佔用了學生最愛的下課休息時間，學生紓解個人壓力的唯一小片刻也不見了…分數成了鐵條。

短視近利的分數思維成了討厭上學的代價，學校辦學績效怎會淪為分數競技場或贏得長官青睞的工具呢？說好的適性揚才，說好的天生我材必有用，走回填鴨升學的教學模式，恐怕毀掉孩子想要上學的動力。

（作者為國小老師）

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